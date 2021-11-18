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穿得「舒適」最重要！Jennie、Lisa示範怎麼搭最時尚
近兩年來因為新冠疫情影響人們的生活型態，「舒適度」已成為現在許多人穿衣追求的首要條件。於是具休閒感、運動風的服飾備受歡迎，這些單品偶爾嘗試與正裝混搭也能打造出獨特美感。最近韓國女團BLACKPINK兩大成員Lisa、Jennie紛紛都示範了這種風格的穿搭，用針織帽T、羊毛衫外套等穿出率性舒適的時尚感。
身為CELINE代言人的Lisa，日前以品牌的灰色針織連帽上衣搭配同色針織抽繩長褲，一派休閒姿態完全就是慵懶穿搭最佳範例。再配上CT-03高筒皮革運動鞋增添帥氣，白色logo背帶皮革半月包也呼應了鞋子的顏色，讓整體造型灰、白色調組合看來格外舒適協調，讓人真的很想全部買回家來個Lisa同款穿搭。
而Jennie同樣也善盡代言人義務，以Calvin Klein的黃色羊毛衫外套配整組同色、同材質的短背心、短褲。像這樣以鮮明的色彩詮釋柔軟舒適的單品，既俏麗有型又不失隨性瀟灑感，還帶點復古味道，同樣也是很值得參考的私服風格。
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