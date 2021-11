穿得「舒適」最重要！Jennie、Lisa示範怎麼搭最時尚

近兩年來因為新冠疫情影響人們的生活型態,「舒適度」已成為現在許多人穿衣追求的首要條件。於是具休閒感、運動風的服飾備受歡迎,這些單品偶爾嘗試與正裝混搭也能打造出獨特美感。最近韓國女團BLACKPINK兩大成員Lisa、Jennie紛紛都示範了這種風格的穿搭,用針織帽T、羊毛衫外套等穿出率性舒適的時尚感。

身為CELINE代言人的Lisa,日前以品牌的灰色針織連帽上衣搭配同色針織抽繩長褲,一派休閒姿態完全就是慵懶穿搭最佳範例。再配上CT-03高筒皮革運動鞋增添帥氣,白色logo背帶皮革半月包也呼應了鞋子的顏色,讓整體造型灰、白色調組合看來格外舒適協調,讓人真的很想全部買回家來個Lisa同款穿搭。