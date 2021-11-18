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拯救流浪動物！HOLA＆浪浪別哭合作推出6款聯名小物

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
HOLA X 浪浪別哭木質留言夾（貓貓款／狗狗款）／特價299元。圖／HOLA提供
HOLA X 浪浪別哭木質留言夾（貓貓款／狗狗款）／特價299元。圖／HOLA提供

對現代人來說，各種毛小孩都是家中的一份子，隨著年底將至，為傳遞溫馨的氛圍，HOLA特力和樂與浪浪別哭社會企業，11月18日起推出6款HOLA與浪浪別哭聯名小物，包括木製餐具、托盤、面紙盒，以及琺瑯杯與留言夾，特價299～799元，藉此希望大家關注流浪動物領養議題。

即日起至11月30日，到HOLA實體門市消費滿500元，可享99元加購浪浪別哭系列竹纖維隨行杯400ml，隨杯附贈一張浪浪別哭咖啡兌換券，憑該券可至全台浪浪別哭咖啡廳，兌換價值100元咖啡乙杯。

HOLA的實體門市是寵物友善空間，也都有販售毛小孩相關用品，此次與浪浪別哭合作，以「Let me be your shelter」為主題，藉擬人化設計風格，描繪毛小孩與喵星人的可愛模樣，希望讓大家更關注流浪動物。

HOLA X 浪浪別哭櫸木托盤32cm／特價799元。圖／HOLA提供
HOLA X 浪浪別哭櫸木托盤32cm／特價799元。圖／HOLA提供
HOLA X 浪浪別哭橡膠木餐盤附木叉／特價799元。圖／HOLA提供
HOLA X 浪浪別哭橡膠木餐盤附木叉／特價799元。圖／HOLA提供
HOLA X 浪浪別哭推出聯名商品，。圖／HOLA提供
HOLA X 浪浪別哭推出聯名商品，。圖／HOLA提供
HOLA X 浪浪別哭琺瑯杯／特價399元；陶瓷杯墊2入組／特價299元。圖／HOLA提供
HOLA X 浪浪別哭琺瑯杯／特價399元；陶瓷杯墊2入組／特價299元。圖／HOLA提供

咖啡廳 HOLA 毛小孩

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