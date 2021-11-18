拯救流浪動物！HOLA＆浪浪別哭合作推出6款聯名小物

擊退肌膚大敵你需要它！ 時序即將進入換季，冷空氣來襲導致肌膚水分流失，臉部乾燥甚至會有一些不穩定的小狀況產生，不僅上妝容易浮粉、不服貼，還可能缺水而造成紅腫破皮，膚況不好氣色也不好！想要在換季照顧好

2021-11-18 16:00