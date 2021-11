拯救流浪動物！HOLA＆浪浪別哭合作推出6款聯名小物

對現代人來說,各種毛小孩都是家中的一份子,隨著年底將至,為傳遞溫馨的氛圍,HOLA特力和樂與浪浪別哭社會企業,11月18日起推出6款HOLA與浪浪別哭聯名小物,包括木製餐具、托盤、面紙盒,以及琺瑯杯與留言夾,特價299~799元,藉此希望大家關注流浪動物領養議題。

即日起至11月30日,到HOLA實體門市消費滿500元,可享99元加購浪浪別哭系列竹纖維隨行杯400ml,隨杯附贈一張浪浪別哭咖啡兌換券,憑該券可至全台浪浪別哭咖啡廳,兌換價值100元咖啡乙杯。