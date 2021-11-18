真力時EL PRIMERO骨董腕表亞洲巡迴展 台中寶鴻堂登場
瑞士製表品牌真力時（Zenith），創立百年來，於1969年時所出的首個自動上鍊計時機芯El Primero，具備每小時36,000轉的高振頻，這款赫赫有名的傑作至今仍為人津津樂道，是許多收藏傳統機械時計者不可或缺的經典。2021年「El Primero骨董腕表亞洲巡迴展暨 2021年新品表展」將於即日起至11月28日止，繼上海巡展後來台，於寶鴻堂鐘表台中五權旗艦店展出，也迎接品牌全新形象櫃的開幕。
本次展出包括9只最具有品牌代表性的 El Primero骨董時計與傳承經典的全新Chronomaster Original系列腕表。真力時的型號A386是首批搭載革命性El Primero機芯的腕表之一， 2021年的全新Chronomaster Original系列腕表，採用1969年的原創經典三色表盤，搭載全新El Primero 3600機芯，振頻高達5赫茲（36,000次/小時），並具備精準至1/10秒的計時功能。系列除了標誌性的精鋼配三色計時盤款式，Chronomaster Original腕表亦提供精鋼配「反相貓熊」黑色表盤與銀色計時盤，以及18K 玫瑰金表殼配三色計時盤的另外兩種版本，是是今年新品鑑賞重點。
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