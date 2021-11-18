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麥當勞要漲了！24日起部分產品最多貴4% 停供小杯套餐咖啡

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麥當勞要漲價了 24日起部分產品貴了2-4%

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
麥當勞宣布自11月24日凌晨零時起調整部分產品價格。 圖／麥當勞官網
麥當勞宣布自11月24日凌晨零時起調整部分產品價格。 圖／麥當勞官網

跟進餐飲漲價潮，台灣麥當勞宣布，考量整體營運策略，自11月24日凌晨零時起調整部分產品價格；部分主餐單點調升1至5元、點心飲料則最多調降7元，最高調升7元。

麥當勞表示，在超值全餐方面，主餐單點價格的嫩煎鷄腿堡調降2元，薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格維持不變，其餘主餐單點價格調升1至5元。

而點心飲料類共計9項調降、14項調升，其餘15項維持不變，平均調幅4%。麥當勞表示，其中McCafé 四款大杯飲品，包括阿薩姆鮮奶茶、香草那堤、摩卡、焦糖瑪奇朵調降5元；巧克力與冰沙系列，包括蜂蜜檸檬冰沙、芒果檸檬冰沙、野莓檸檬冰沙，均調降2元。

麥當勞表示，而經典美式咖啡調降7元，降幅13%，並且整體考量消費者喜好及市場反應，11月24日起停止提供小杯「套餐咖啡」，消費者點選套餐時，僅需加價10元即可升級為中杯「經典美式咖啡」。

麥當勞表示，在點心類的蘋果派、薯條、四季沙拉、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、吉事漢堡6項點心，單點價格調升3至4元；玉米湯小杯調升7元、大杯調升3元；汽水、紅茶、綠茶、奶茶、鮮乳、蜂蜜紅茶等7項飲料，單點價格調升3至5元。

麥當勞 漲價

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