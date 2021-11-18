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礁溪時潮蟳蝦祭舉辦包鮮蝦餃達人賽、藺草綁蟳熱鬧登場
礁溪鄉時潮村是宜蘭重要的魚蝦蟹產地，時潮休閒農業發展協會最近舉辦蟳蝦祭，促銷新鮮在地漁產，並在今天舉辦包鮮蝦水餃及藺草綁蟳達人賽，炒熱活動氣氛。
屬於濕地型的礁溪鄉時潮休閒農業區擁有宜蘭縣內3個重要的魚蝦蟹養殖生產地，當地以飼養蟳蟹、白蝦、石斑及鯧魚等海鮮為主，尤其台灣鯛使用海水飼養，完全沒有土味，鮮甜好吃。
時潮休閒農業發展協會最近舉辦蟳蝦祭行銷漁產品，今天舉辦兆豐年體驗活動，邀請婆婆媽媽巧手包鮮蝦水餃比賽，還有藺草綁蟳達人大賽，現場加油聲不斷，氣氛熱烈。
礁溪鄉長張永德一時技癢下場參賽，現場每顆水餃裡面都包了一整條鮮蝦，只見婆婆媽媽快速的巧手下一顆顆圓渾飽滿的鮮蝦水餃出爐，經過評分後煮食；藺草綁蟳是社區有經驗的長輩使出渾身解數，展現好手藝。
時潮休閒農業發展協會表示，1下周六、日還有兩場體驗活動，免費歡迎50個名額報名參加，另外休區裡面各業者也推出10幾條一日遊的遊程，有興趣的民眾可以上協會網站報名參加。
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