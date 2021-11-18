歐陽娜娜紅眼妝被網嘲 LV上海大秀1000盞吊燈超奢華

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。包括劉嘉玲、舒淇、章子怡、周冬雨、劉亦菲、歐陽娜娜、迪麗熱巴等眾多明星名人也都穿著LV服飾現身，感受大秀的滂薄氣勢。

以皮革短裙裝性感亮相的舒淇，大波浪捲髮搭紅唇造型展現火辣時尚感，章子怡則是用蓬蓬短褲搭馬靴混搭個性與優雅。劉嘉玲和迪麗熱巴選擇中性風軍裝褲裝，又帥又霸氣，周冬雨和歐陽娜娜則是偏愛俏麗的洋裝，其中歐陽娜娜的妝容還很用心的搭配了一身火紅配色，但卻獲得網友「臉有點腫」、「妝太網紅」的評價。劉亦菲的白西裝look搭配帶點運動風的長褲，同樣帶著混搭趣味。