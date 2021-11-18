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歐陽娜娜紅眼妝被網嘲 LV上海大秀1000盞吊燈超奢華

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。圖／LV提供
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。圖／LV提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。包括劉嘉玲、舒淇、章子怡、周冬雨、劉亦菲、歐陽娜娜、迪麗熱巴等眾多明星名人也都穿著LV服飾現身，感受大秀的滂薄氣勢。

以皮革短裙裝性感亮相的舒淇，大波浪捲髮搭紅唇造型展現火辣時尚感，章子怡則是用蓬蓬短褲搭馬靴混搭個性與優雅。劉嘉玲和迪麗熱巴選擇中性風軍裝褲裝，又帥又霸氣，周冬雨和歐陽娜娜則是偏愛俏麗的洋裝，其中歐陽娜娜的妝容還很用心的搭配了一身火紅配色，但卻獲得網友「臉有點腫」、「妝太網紅」的評價。劉亦菲的白西裝look搭配帶點運動風的長褲，同樣帶著混搭趣味。

LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière曾參與制作即將上映的《Irma Vep》劇集項目（改編自1996年同名電影），所以上海秀的靈感也與此有關，把秀場設計成奢華舞會場景，天花板佈滿了枝形吊燈，估計超過1000盞，顯得極致奢華，也宛如一場時光舞會。秀上展出品項除了直接沿用當初在巴黎秀場發表的43套造型之外，另有19套全新造型是專門為上海大秀所設計的，其中4套造型展示了由標誌性金鏈與皮革帶組成的「圍巾印花」。此外，LV也為上海大秀推出Loop、Dauphine、Petite Malle 3款獨家手袋，都是由鐳射切割皮革工藝所打造。

LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。圖／LV提供
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。圖／LV提供
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。圖／LV提供
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。圖／LV提供
新加入代言陣容的迪麗熱巴，短褲裝展現帥氣與俏皮感。圖／LV提供
新加入代言陣容的迪麗熱巴，短褲裝展現帥氣與俏皮感。圖／LV提供
章子怡用蓬蓬短褲搭馬靴混搭個性與優雅。圖／LV提供
章子怡用蓬蓬短褲搭馬靴混搭個性與優雅。圖／LV提供
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。圖／LV提供
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。圖／LV提供
以皮革短裙裝性感亮相的舒淇，大波浪捲髮搭紅唇造型展現火辣時尚感。圖／LV提供
以皮革短裙裝性感亮相的舒淇，大波浪捲髮搭紅唇造型展現火辣時尚感。圖／LV提供
天花板佈滿了枝形吊燈，顯得極致奢華，也宛如一場時光舞會。圖／LV提供
天花板佈滿了枝形吊燈，顯得極致奢華，也宛如一場時光舞會。圖／LV提供
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。圖／LV提供
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。圖／LV提供
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。圖／LV提供
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝秀，以此地象徵上海豐富的航運貿易歷史定位與品牌的旅行文化相呼應。圖／LV提供
劉嘉玲選擇中性風軍裝褲裝，又帥又霸氣。圖／LV提供
劉嘉玲選擇中性風軍裝褲裝，又帥又霸氣。圖／LV提供
其中4套造型展示了由標誌性金鏈與皮革帶組成的「圍巾印花」。
其中4套造型展示了由標誌性金鏈與皮革帶組成的「圍巾印花」。
歐陽娜娜的妝容還很用心的搭配了一身火紅配色，但卻獲得網友「臉有點腫」、「妝太網紅」的評價。圖／LV提供
歐陽娜娜的妝容還很用心的搭配了一身火紅配色，但卻獲得網友「臉有點腫」、「妝太網紅」的評價。圖／LV提供
剛被官宣為LV代言人的周冬雨。圖／LV提供
剛被官宣為LV代言人的周冬雨。圖／LV提供
劉亦菲的白西裝look搭配帶點運動風的長褲，同樣帶著混搭趣味。圖／LV提供
劉亦菲的白西裝look搭配帶點運動風的長褲，同樣帶著混搭趣味。圖／LV提供
天花板佈滿了枝形吊燈，顯得極致奢華，也宛如一場時光舞會。圖／LV提供
天花板佈滿了枝形吊燈，顯得極致奢華，也宛如一場時光舞會。圖／LV提供
天花板佈滿了枝形吊燈，顯得極致奢華，也宛如一場時光舞會。圖／LV提供
天花板佈滿了枝形吊燈，顯得極致奢華，也宛如一場時光舞會。圖／LV提供
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，眾星雲集。圖／LV提供
LV昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，眾星雲集。圖／LV提供

上海 LV

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