快訊

直播／限時6小時！今開放混打意願登記 指揮中心14時說明

加拿大的末日洪災：從49.6°C到「500年一遇大洪水」

耶誕佳節近！送上珍重之禮連繫情感、獻上祝福

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
De Beers全新全球形象廣告「I Do」，主旨圍繞著人們對自己、對彼此和對世界的承諾。圖／De Beers提供
De Beers全新全球形象廣告「I Do」，主旨圍繞著人們對自己、對彼此和對世界的承諾。圖／De Beers提供

年底耶誕節將至，不論什麼樣的宗教信仰，年底的氛圍總是讓人將目光放在所愛之人的身上，更加感恩、珍惜彼此，也因此也是互相送禮，傳遞祝福的時刻。寶格麗（BVLGARI）今年冬季佳節形象廣告與全球櫥窗，以夢想為主題，仰望點綴著品牌標誌的康多提（Condotti）八芒星與流星的天空，襯托璀璨華麗的珠寶作品，讓點點星光化為讓生活更加精彩的奇蹟，體現義大利慶祝時刻的大膽、生氣蓬勃的歡樂氛圍。

法國頂級珠寶CHAUMET則回歸品牌的起點 – 巴黎芳登廣場12號，以巴黎的夜空為背景，呈現經典的「情感珠寶」Joséphine 、Liens、與Bee My Love系列，各自以不同的設計和方式，傳遞深刻的幸福、連結起人與人之間親密的情感。

以純淨璀璨的天然鑽石聞名全球的De Beers全新全球形象廣告「I Do」，主旨圍繞著人們對自己、對彼此和對世界的承諾。近年來致力於永續發展和負責任開採的De Beers，從求婚時所說的「I Do」開始，將將兩個人之間對共同未來的永恒承諾發揚為更寬闊的愛，將含義擴展到對愛、友誼、家庭、社會、大自然等各種面向的個人承諾，讓鑽石除了是傳遞彼此情感、擁有獨特象徵意義的護身符，更是實踐價值觀的一份諾言。

而你有多久未曾為盛大的派對精心打扮？同樣是來自英倫的鑽石品牌，格拉夫（GRAFF）回顧經典魅力的高級珠寶，刻劃將氣氛帶回到奢華享樂的2020年代，讓人重拾幾乎被遺忘的裝扮樂趣，從衣帽間裡的華衣美服，以至教人眼前一亮的閃爍珠寶，華麗的造型為歲末的空氣注入愉悅歡欣的氣息。

De Beers全新全球形象廣告「I Do」，主旨圍繞著人們對自己、對彼此和對世界的承諾。圖／De Beers提供
De Beers全新全球形象廣告「I Do」，主旨圍繞著人們對自己、對彼此和對世界的承諾。圖／De Beers提供
CHAUMET Joséphine Aigrette 18K玫瑰金腕表，約21萬5,600元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Aigrette 18K玫瑰金腕表，約21萬5,600元。圖／CHAUMET提供
BVLGARI 2021冬季佳節形象廣告以夢想為主題。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2021冬季佳節形象廣告以夢想為主題。圖／寶格麗提供
CHAUMET Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金耳環，鑲嵌2顆梨形海藍寶石和多顆明亮式切割鑽石，約14萬4,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金耳環，鑲嵌2顆梨形海藍寶石和多顆明亮式切割鑽石，約14萬4,000元。圖／CHAUMET提供
全新De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石耳環，約234萬元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石耳環，約234萬元。圖／De Beers提供
BVLGARI 2021冬季佳節形象廣告以夢想為主題。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2021冬季佳節形象廣告以夢想為主題。圖／寶格麗提供
GRAFF梨形切割黃鑽與鑽石項鍊，共鑲嵌57.34克拉鑽石。圖／GRAFF提供
GRAFF梨形切割黃鑽與鑽石項鍊，共鑲嵌57.34克拉鑽石。圖／GRAFF提供
CHAUMET回歸巴黎芳登廣場12號，呈現經典的「情感珠寶」圖／CHAUMET提供
CHAUMET回歸巴黎芳登廣場12號，呈現經典的「情感珠寶」圖／CHAUMET提供
GRAFF回顧經典魅力的高級珠寶，刻劃將氣氛帶回到奢華享樂的2020年代。圖／GRAFF提供
GRAFF回顧經典魅力的高級珠寶，刻劃將氣氛帶回到奢華享樂的2020年代。圖／GRAFF提供
BVLGARI 2021冬季佳節形象廣告以夢想為主題。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2021冬季佳節形象廣告以夢想為主題。圖／寶格麗提供

珠寶 鑽石

延伸閱讀

丁海寅登時尚雜誌年度風格人物 黑貓與珠寶雙倍賣萌

2022年巴塞爾珠寶鐘表展取消！成時代的眼淚？就不鬆口

愛珠寶也愛動物 Qeelin與WWF合作讓奢華與自然同在

錦鯉的貴氣和活潑都完美捕捉！JHENG台灣珠寶工藝之美

相關新聞

礁溪時潮蟳蝦祭舉辦包鮮蝦餃達人賽、藺草綁蟳熱鬧登場

礁溪鄉時潮村是宜蘭重要的魚蝦蟹產地，時潮休閒農業發展協會最近舉辦蟳蝦祭，促銷新鮮在地漁產，並在今天舉辦包鮮蝦水餃及藺草綁...

歐陽娜娜紅眼妝被網嘲 LV上海大秀1000盞吊燈超奢華

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）昨晚在上海重現2022春夏女裝系列，於上海黃浦江邊的船舶維修碼頭舉行時裝...

耶誕佳節近！送上珍重之禮連繫情感、獻上祝福

年底耶誕節將至，不論什麼樣的宗教信仰，年底的氛圍總是讓人將目光放在所愛之人的身上，更加感恩、珍惜彼此，也因此也是互相送禮...

烏魚季限定美食！布袋餐廳推出烏魚膘、烏魚腱老饕最愛

烏金報到！嘉義縣陳姓漁民昨天上午出海，在布袋外海一次捕獲4千尾野生烏魚，是今年首批先頭烏魚群；在地盤商、水產餐廳業者搶買...

超省時減醣「湯便當」／悶燒罐內的好料 牛肉青江菜芝麻湯

【牛肉青江菜芝麻湯】

超省時減醣「湯便當」／快熟有撇步：雞肉櫛瓜番茄湯

【雞肉櫛瓜番茄湯】

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。