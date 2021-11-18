耶誕佳節近！送上珍重之禮連繫情感、獻上祝福

年底耶誕節將至，不論什麼樣的宗教信仰，年底的氛圍總是讓人將目光放在所愛之人的身上，更加感恩、珍惜彼此，也因此也是互相送禮，傳遞祝福的時刻。寶格麗（BVLGARI）今年冬季佳節形象廣告與全球櫥窗，以夢想為主題，仰望點綴著品牌標誌的康多提（Condotti）八芒星與流星的天空，襯托璀璨華麗的珠寶作品，讓點點星光化為讓生活更加精彩的奇蹟，體現義大利慶祝時刻的大膽、生氣蓬勃的歡樂氛圍。

法國頂級珠寶CHAUMET則回歸品牌的起點 – 巴黎芳登廣場12號，以巴黎的夜空為背景，呈現經典的「情感珠寶」Joséphine 、Liens、與Bee My Love系列，各自以不同的設計和方式，傳遞深刻的幸福、連結起人與人之間親密的情感。

以純淨璀璨的天然鑽石聞名全球的De Beers全新全球形象廣告「I Do」，主旨圍繞著人們對自己、對彼此和對世界的承諾。近年來致力於永續發展和負責任開採的De Beers，從求婚時所說的「I Do」開始，將將兩個人之間對共同未來的永恒承諾發揚為更寬闊的愛，將含義擴展到對愛、友誼、家庭、社會、大自然等各種面向的個人承諾，讓鑽石除了是傳遞彼此情感、擁有獨特象徵意義的護身符，更是實踐價值觀的一份諾言。