烏魚季限定美食！布袋餐廳推出烏魚膘、烏魚腱老饕最愛

烏金報到！嘉義縣陳姓漁民昨天上午出海，在布袋外海一次捕獲4千尾野生烏魚，是今年首批先頭烏魚群；在地盤商、水產餐廳業者搶買；經營黑皮酥海鮮餐廳的布袋魅力商圈協會理事長游志豪，推出季節限定的烏魚腱、烏魚膘海味美食料理，吸引老饕嘗鮮。

烏魚全身都具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚腱、烏魚殼，前三者是大家熟知的「烏魚三寶」，雌烏取卵加工製做烏魚子，烏魚子好吃秘訣：魚卵鮮度維持良好；魚卵品質穩定均一：製作工序精湛，從魚卵綁線清洗、鹽醃、板壓、塑形、脫鹽到曝曬等，每個步驟影響品質。

游志豪說，烏魚腱是烏魚的砂囊，也就是胃，數量少一隻烏魚只有一個，口感就像雞胗，最佳的烹調方式為清炒或三杯。

新鮮的野生烏魚膘，是公烏魚的精囊，營養價值高，口感跟豆腐一樣軟嫩，用六腳鄉出產的麻油煸香薑片，加入米酒熗出鮮味，再撒上蒜苗提香，冬令進補就靠這一味。