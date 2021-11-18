聽新聞
test
0:00 / 0:00
超省時減醣「湯便當」／悶燒罐內的好料 牛肉青江菜芝麻湯
【牛肉青江菜芝麻湯】
低醣食材大集合！利用白芝麻粉煮出濃郁美味的湯品。
● 1人份／醣類1.7g／229kcal
料理時間：5分鐘
● 材料（1人份）
牛肉片 60g
青江菜 1/2株
鴻喜菇 30g
日式高湯粉 1/6小匙
醬油 1小匙
鹽 少許
白芝麻粉 2小匙
● 準備
將青江菜一片片剝下，切成適口大小。
鴻喜菇分成小朵。
將水煮滾注入燜燒罐中，預熱2～3分鐘倒出。
● 料理步驟
1. 將200ml的水和高湯粉放入湯鍋煮滾，再加入醬油、鹽、鴻喜菇、牛肉片。
2. 稍微拌開肉片煮熟，加入青江菜、白芝麻粉，待煮滾後倒入預熱後的燜燒罐。
● 配菜技巧
可用蒟蒻絲取代鴻喜菇增添飽足感，也可用豆漿替換一半的水量變換風味。
【以上摘文選自 書名：《超省時減醣瘦身湯》、作者：主婦之友社、譯者：鄭睿芝、圖文提供：瑞麗美人國際媒體】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言