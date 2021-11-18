快訊

直播／限時6小時！今開放混打意願登記 指揮中心14時說明

加拿大的末日洪災：從49.6°C到「500年一遇大洪水」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超省時減醣「湯便當」／悶燒罐內的好料 牛肉青江菜芝麻湯

瑞麗美人 / 主婦之友社著、鄭睿芝譯
牛肉青江菜芝麻湯，做成悶燒罐便當。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
牛肉青江菜芝麻湯，做成悶燒罐便當。圖／瑞麗美人國際媒體 提供

【牛肉青江菜芝麻湯】

低醣食材大集合！利用白芝麻粉煮出濃郁美味的湯品。

● 1人份／醣類1.7g／229kcal

料理時間：5分鐘

● 材料（1人份）

牛肉片 60g

青江菜 1/2株

鴻喜菇 30g

日式高湯粉 1/6小匙

醬油 1小匙

鹽 少許

白芝麻粉 2小匙

牛肉青江菜芝麻湯食材。圖／瑞麗美人國際媒體 提供
牛肉青江菜芝麻湯食材。圖／瑞麗美人國際媒體 提供

● 準備

將青江菜一片片剝下，切成適口大小。

鴻喜菇分成小朵。

將水煮滾注入燜燒罐中，預熱2～3分鐘倒出。

● 料理步驟

1. 將200ml的水和高湯粉放入湯鍋煮滾，再加入醬油、鹽、鴻喜菇、牛肉片。

2. 稍微拌開肉片煮熟，加入青江菜、白芝麻粉，待煮滾後倒入預熱後的燜燒罐。

● 配菜技巧

可用蒟蒻絲取代鴻喜菇增添飽足感，也可用豆漿替換一半的水量變換風味。

編按：本文為一般家用食譜參考，專業減重請洽醫院門診諮詢

【以上摘文選自 書名：《超省時減醣瘦身湯》、作者：主婦之友社、譯者：鄭睿芝、圖文提供：瑞麗美人國際媒體】

書名：《超省時減醣瘦身湯》、作者：主婦之友社、譯者：鄭睿芝、出版社／瑞麗美人國際媒體
書名：《超省時減醣瘦身湯》、作者：主婦之友社、譯者：鄭睿芝、出版社／瑞麗美人國際媒體

食譜 減重

延伸閱讀

影／苗栗農業處稱廚餘禁令為萊豬 陳吉仲：不要誤導

食譜／金門酸白菜炒牛肉 耐人尋味又色香味俱全

金門陶瓷廠與圓頭開發「鮮沖牛肉麵專用碗」 保溫不燙手

亞洲饕客碰到供應瓶頸和通膨 推升牛肉價格大漲

相關新聞

烏魚季限定美食！布袋餐廳推出烏魚膘、烏魚腱老饕最愛

烏金報到！嘉義縣陳姓漁民昨天上午出海，在布袋外海一次捕獲4千尾野生烏魚，是今年首批先頭烏魚群；在地盤商、水產餐廳業者搶買...

超省時減醣「湯便當」／悶燒罐內的好料 牛肉青江菜芝麻湯

【牛肉青江菜芝麻湯】

超省時減醣「湯便當」／快熟有撇步：雞肉櫛瓜番茄湯

【雞肉櫛瓜番茄湯】

超省時減醣「湯便當」／低醣食材菇菇好料：豬五花辣菇湯

菇類是完美的低醣食材！豆瓣醬能提升風味層次，辣度請自行斟酌。

搶先全球與英國同步 獨立裝瓶之王貝瑞雅仕威士忌上市

英國皇室御用的獨立裝瓶廠品牌貝瑞兄弟與洛德（Berry Bros & Rudd，BB&R），在2021年跨出品牌成立以來...

超豪華「炙燒鴨肝海鮮丼」 辻半再推黃金生龍蝦火鍋

在還無法去日本的時刻，來自日本的日本橋海鮮丼辻半，特別以炙燒鴨肝、南非黃金生龍蝦等元素，推出全新時令新品「海鮮珠寶盒－華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。