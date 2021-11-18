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影／這隻哈士奇超興奮！拖著陸商場大貓熊吉祥物到處跑

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
《ViralPress》17日發布一隻滑稽的影片，可見到中國大陸江蘇省無錫市大夢想城購物中心的大貓熊吉祥物被一隻狂奔的西伯利亞哈士奇拖著到處跑。美聯社/ViralPress
《ViralPress》17日發布一隻滑稽的影片，可見到中國大陸江蘇省無錫市大夢想城購物中心的大貓熊吉祥物被一隻狂奔的西伯利亞哈士奇拖著到處跑。美聯社/ViralPress

《ViralPress》17日發布一隻滑稽的影片，可見到中國大陸一處商場的大貓熊吉祥物被一隻狂奔的西伯利亞哈士奇拖著到處跑。

根據簡介，影片的拍攝地點是江蘇省無錫市的大夢想城購物中心（Big Dream City Mall）外，只見健壯又精力充沛的哈士奇在寬敞的步行區全速衝刺，倒楣的偶裝演員則不得不緊抓胸背帶上的牽繩，似乎拚盡全力以試圖跟上狗狗的步伐。

據報導，吉祥物布偶裝相當笨重，讓偶裝演員難以維持平衡。從影像可看到，似乎正享受極其開心時光的哈士奇一路飛奔，拖著跌跌撞撞的大貓熊吉祥物經過一排遊樂設施。偶裝演員努力跑得跟牠一樣快，卻一度幾乎摔倒，大貓熊布偶裝的頭部也差一點掉下來。

根據每日郵報轉述，這隻興奮的哈士奇兩度在購物中心的廣場跑來跑去，接著才停下來，讓偶裝演員有機會喘口氣。

商場職員指出，這隻哈士奇非常活躍，似乎對第一次看到大貓熊吉祥物感到相當好奇，偶裝演員拿起牽繩後不久就向前拔腿狂奔。偶裝演員表示，原本他正要開始夜間表演，卻不由自主地被哈士奇拖著跑，還差一點跟不上而準備放開牽繩，據信是購物中心常客的飼主則覺得此事很有趣。

貓熊

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