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搶先全球與英國同步 獨立裝瓶之王貝瑞雅仕威士忌上市
英國皇室御用的獨立裝瓶廠品牌貝瑞兄弟與洛德（Berry Bros & Rudd，BB&R），在2021年跨出品牌成立以來極具意義的一步，以總部的古典櫥窗樣貌，打造威士忌烈酒品項的全新品牌識別。首波推出全新「貝瑞雅仕威士忌」系列，包含四款風格獨特的威士忌，台灣搶先全球，與英國同步上市。
從1698年即扎根在倫敦聖詹姆士街（St. James Street），位於白金漢宮旁的神祕街區，獨特櫥窗設計保留英式傳統風格及歷史的痕跡。全新的品牌商標即以此櫥窗外型作為設計起源，並以此打造訂製酒瓶，在酒標及瓶身底部邊緣都可以發現此窗景的存在，展現理想中的英式優雅風格——活力、雅痞、溫暖、時尚。
系列中主打「貝瑞雅仕雪莉桶蘇格蘭威士忌」，堅持用最乾淨的方式表達關於雪莉桶的一切；淨透的瓶身看的見深邃迷人的酒色，口味忠實呈現果乾清甜和堅果香氣，更多了被古希臘人稱作「生命之果」的無花果風味，柔順入喉後則點綴著些許黑棗的滋味。
貝瑞兄弟與洛德海外品牌經理Ms. Mayidili Sulitang表示，很高興台灣的團隊能夠在打造此系列時給予相當程度的建議，也相信全新「雅仕系列」的風格與口味，都能與台灣消費者契合。他同時承諾，雖然英國當地的需求量同步大增，但將會盡全力確保台灣市場的穩定供貨。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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