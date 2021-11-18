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超豪華「炙燒鴨肝海鮮丼」 辻半再推黃金生龍蝦火鍋
在還無法去日本的時刻，來自日本的日本橋海鮮丼辻半，特別以炙燒鴨肝、南非黃金生龍蝦等元素，推出全新時令新品「海鮮珠寶盒－華」與「龍洑‧黃金生龍蝦套餐」，讓喜愛生食或熟食的民眾，都能找到心之所屬。
台灣首創的「華」海鮮珠寶盒，選用法式料理經典食材「鴨肝」入饌，先在白飯上鋪滿魚卵、阿根廷天使紅蝦、鯡魚卵、黑海松貝、魷魚、鮪魚、碎中鮪等食材後，再於頂端置上炙燒鴨肝，並以野莓點綴。第一口可先享受鴨肝與莓果交織而成的細膩滋味，再來可將嫩肝拌入海鮮珠寶盒中品嚐，最後還可加入日本真鯛高湯，化身成溫暖的湯漬飯，每套780元。
同步新登場的「龍洑‧黃金生龍蝦套餐」則是以整隻南非黃金生龍蝦為主角，搭配上生食級北海道干貝、大扇貝、文蛤、時令鮮魚等食材，打造出生食級火鍋。除了部份食材可以生食品嘗外，也可在鍋中輕涮數秒，享受各食材的鮮美，每套1,390元，加價199元，也可將白飯升級為「小菊．海鮮珠寶盒」（原價250元），一次享受兩種料理的風味。
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