「煙波集團x報時光」打造懷舊的耶誕慶典味

耶誕節將至，煙波集團與聯合報旗下品牌「報時光」跨界聯名，將於12月26日推出「老派聖誕慶典」，用節慶演繹台灣的歷史故事，老派舊事用新的面貌訴說，讓煙波的旅客體驗有趣的懷舊新浪潮。

「報時光」為聯合報旗下品牌，創立於2018年，核心方向以台灣當代創意故事及歷史紀實為品牌底蘊，致力於多元設計及服務，用現今數位及設計的力量串連起老報復興文化，傳遞今昔時光交疊的溫度。

「煙波集團x報時光－老派聖誕慶典」目前於網路推出社群活動「拿老派手帳，採集老派旅行」，凡於11月21日前在煙波各館粉絲團指定貼文留言分享旅客最刻骨銘心的老派照片及溫馨故事，即有機會獲得市價1680元老派旅行手帳組一組（內含旅行手帳、老派旅行鋼珠筆、金屬書籤、老派紙娃娃各一份）。

另一網路活動自11月22日至12月26日舉辦，於煙波集團粉絲團指定貼文分享粉絲至今最滿意的聖誕節照片，即可互動獲得「線上看！經典年代聖誕老報」，用不同的年紀看「時代年記」，更富趣味性。

線下實體活動則於11月22日至12月26日推出「聖誕解密，用布置看文化」，於各館飯店大廳打造聖誕節的經典佈置，邀請旅客解密布置文化，更祭出房客專屬加碼禮，凡於煙波集團粉絲團指定貼文上傳現場合照者，即有機會獲得煙波住宿券。這此也與台灣世界展望會合作，邀請旅客至大廳聖誕區郵筒捐款認購明信片，只要200元即可提供弱勢兒童餐食費，不只暖胃也暖心。