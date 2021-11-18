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微醺的時光 浪琴evidenza酒桶女表 經典再復興

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
浪琴表（Longines）evidenza典藏系列湖水綠面盤精鋼表帶女士腕表，64,300元。圖 / 浪琴表提供
浪琴表（Longines）evidenza典藏系列湖水綠面盤精鋼表帶女士腕表，64,300元。圖 / 浪琴表提供

顏色與線條，通常是建立辨識度的第一印象。也因為透過顏色與線條，產生了個性、賦予了無限的想像空間。浪琴（Longines）推出新款典藏系列（evidenza）酒桶型女表，展現自1920年代以來，100年恆久不變的優雅與婀娜。

浪琴早在1911年時推出了首款「酒桶型」腕表。有別於圓形的古典、方形的稜角鮮明，酒桶型帶有修長、變形的圓潤，令人印象深刻。浪琴甚至特別調製了湖水綠與銀色兩種面盤，並分別搭配上了藍色皮革、精鋼鍊帶或湖水綠色皮革三種表帶，透過顏色的對比，呈現睿智或冷靜沈著的氣質聯想。

銀色面盤的款式搭配了藍鋼的柳葉形指針，而湖水綠面盤則搭配了銀色指針。於此同時，變形、放大的羅馬數字時標則環繞於外側，因而讓面盤的中央留白，也像是在高速運轉的時光節奏中，為配戴者保留了一寸心神的餘裕。腕表皆使用L592機芯自動上鍊機芯，具備時、分、秒鐘與日期顯示功能，動力儲存則約45小時。皮帶款為62,600元，鏈帶款則為64,300元。

浪琴最早於1911年推出首款酒桶型腕表，2021的今年也透過evidenza典藏系列女表的新款，向1920年代的裝飾藝術風格致意。圖 / 浪琴表提供
浪琴最早於1911年推出首款酒桶型腕表，2021的今年也透過evidenza典藏系列女表的新款，向1920年代的裝飾藝術風格致意。圖 / 浪琴表提供
浪琴表（Longines）evidenza典藏系列銀面藍色皮表帶女士腕表，62,600元。圖 / 浪琴表提供
浪琴表（Longines）evidenza典藏系列銀面藍色皮表帶女士腕表，62,600元。圖 / 浪琴表提供
優美的湖水綠色面盤搭配了同色皮表帶，面盤中央由羅馬數字時標環繞的留白，像是為時間、心神留下了一方餘裕。圖 / 浪琴表提供
優美的湖水綠色面盤搭配了同色皮表帶，面盤中央由羅馬數字時標環繞的留白，像是為時間、心神留下了一方餘裕。圖 / 浪琴表提供

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