跨界的台酒豐年宴 傳統與歐式澎湃上桌

澎湃手路菜即食上桌，過年圍爐闔家歡樂。 易俊帆／攝影

2022年長達9天的春節連假，受疫情影響出不了國門，那就好好享受「宅」在家圍爐好時光吧！連續第二年國門未開意外引爆年菜商機，從2021年商機逾50億元、虎年更上看高達60億歷史新高，業者摩拳擦掌推出送禮自用皆宜的冷凍年菜，促銷組合、早鳥價瘋搶紛紛出爐！以酒香在料理界打下一片江山、網羅一票死忠饕客的台酒年菜列車推出豐年宴，人多訂「富貴饗宴組」、精巧選「開運團圓組」，還有搭配加價購好鍋活動，手路菜口碑限量，想吃好料趕緊下訂還能享早鳥優惠！

豐年宴「富貴饗宴組」有八道美味。 圖／台酒提供

受疫情干擾能拿下口罩好好圍爐是件非常幸福的事，就在喜迎虎年來臨的此刻，不論家庭成員多寡早就開始在期待親友相約團圓。忙碌的現代人準備澎湃年菜大費周章，聰明的掌廚人會慎選即食年菜為圍爐打底。近年酒香料理奠下口碑的台酒，CP值飆高的虎虎生風過好年「豐年宴」，澎湃手路菜道道經典，正在研究開訂年菜的饕客已經準備下訂。

大廚精湛手藝少不了的秘密武器就是---酒。利用穀物發酵的佳釀從醃製食材、爐邊嗆出鑊氣，抑或是加熱提香，這巧妙之處就在各種酒品的運用。台酒以自家產品優勢出發，除了花雕雞麵、紅標米酒麻油雞麵飆出高人氣之外，各式即食料理也是不少老饕的心頭好。

年菜上桌先拍照，台酒「富貴饗宴組」超豪華佳肴讓你在社群Po文也很得意。 易俊帆／攝影

想要圍爐一桌好料，台酒「富貴饗宴組」就像飯店菜色，吃巧吃風味吃飽一樣不少。台酒嚴選海味街富貴極品佛跳牆、酒香土魠魚炊粉以高檔海鮮上桌，大人小孩都愛的台酒紅麴高粱、紹興香腸，和義式香草肋排、紅露醉雞腿大口咬定好有飽足感，酒香麻油猴頭菇是養生族群的心頭好，最後XO米糕給胃口好的大大滿足，在老甕煨火燉土雞濃郁湯頭中，為闔家團聚畫上完美句點。

闔家歡聚過好年，給新的一年滿滿的活力。 易俊帆／攝影

人口簡單則推薦台酒「開運團圓組」，先上台酒嚴選海味街富貴極品佛跳牆、砂鍋鮭魚頭，料多味鮮美就已經擄獲嘴叼的味蕾，紅露醉雞腿、鹽麴椒麻豬腳兩種路線的肉品更是吃出堅強「食」力，最後還有XO米糕，搭一點清蔬、甜品，輕鬆搞定圍爐大事。

近年冷凍即食年菜在台灣發展暢旺，依照說明退冰、隔水加熱或是微波，裝盤之後再搭配綠色蔬菜、辛香配料或香草，都能零失敗神還原大廚原創。再加上台酒「豐年宴」菜式多元、份量足夠、組合任選，小家庭、親友聚餐到三代同堂闔家團圓都不是問題。每一道年菜只需要簡單加熱就可以上桌，撲鼻而來的香氣令人食指大動。

簡單加熱幾步驟，搭配一點青蔬，豐富年菜輕鬆搞定。 易俊帆／攝影

台酒豐年宴11月16日~12月15日推出早鳥優惠，適合6~8人食用的「台酒富貴饗宴組」售價5,890元、優惠5,168元。推薦3~4人享用的「台酒開運團圓組」售價2,420元、優惠2,168元。預購年菜還有加價購好鍋活動，單筆消費滿5,000元即可以2,000元加購日本柳宗理不鏽鋼雙耳湯鍋22cm乙個，更多活動詳情還有美味菜色請上台酒年菜預購專區網址：https://eshop.ttl.com.tw/b2b_cplistpreorder.aspx?models=9