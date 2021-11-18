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台東鳳梨釋迦下月產期 中央與地方通力助銷15000噸

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴昨天前往台北參加「台東農特產品公益燈箱」記者會，大力推銷鳳梨釋迦。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴昨天前往台北參加「台東農特產品公益燈箱」記者會，大力推銷鳳梨釋迦。圖／台東縣政府提供

台東鳳梨釋迦下月進入產期，因中國大陸暫時禁輸入，中央與地方通力協助農民銷售，讓1萬5000噸鳳梨釋迦不滯銷。農委會昨宣布銷售1萬3000噸，縣府也吃下2000噸。農民樂觀其成，但也呼籲不要放棄大陸市場。

立委劉櫂豪說，農委會昨天開「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表記者會」，宣布鳳梨釋迦外銷5000噸、內銷5000噸及收購加工3000噸，共1萬3000噸，外銷、內銷、加工全面啟動，並邀集各大通路及加工業者共同支持台東鳳梨釋迦。

他說，外銷主要針對包含日本、香港、印尼、新加坡及中東等國家，內銷部分透過好釋連蓮預購平台預購量已達9萬2969箱、558噸，消費者反應熱烈，此外，20日將啟動收購加工措施，鼓勵加工廠與農民團體收購釋迦加工，創造更多多元產品。

另日本方面無論是民間的業者或日本政府，都允諾會協助，只要台東釋迦果品能夠以冷凍17度C以下，並完成植物檢疫，就能以食品打入日本市場，日本市場已對台灣的釋迦高度期待，因此非常有信心能夠達到外銷的預期目標。

縣長饒慶鈴說，剩餘2000噸，縣府除協助農民及集散場增購釋迦相關農產設備，也媒合連鎖賣場通路協助行銷釋迦，目前已有20家合作廠商願意助銷，其中，家樂福、全家網站採取預購，12月1日起家樂福271間實體店面上架，全聯近期陸續上架販售。

台東鳳梨釋迦下月進入產期，行政院農委會昨開「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表記者會」，宣布協助銷售台東鳳梨釋迦共計1萬3000噸。圖／立委劉櫂豪辦公室提供
台東鳳梨釋迦下月進入產期，行政院農委會昨開「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表記者會」，宣布協助銷售台東鳳梨釋迦共計1萬3000噸。圖／立委劉櫂豪辦公室提供

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