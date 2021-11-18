台東鳳梨釋迦下月產期 中央與地方通力助銷15000噸

台東鳳梨釋迦下月進入產期，因中國大陸暫時禁輸入，中央與地方通力協助農民銷售，讓1萬5000噸鳳梨釋迦不滯銷。農委會昨宣布銷售1萬3000噸，縣府也吃下2000噸。農民樂觀其成，但也呼籲不要放棄大陸市場。

立委劉櫂豪說，農委會昨天開「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表記者會」，宣布鳳梨釋迦外銷5000噸、內銷5000噸及收購加工3000噸，共1萬3000噸，外銷、內銷、加工全面啟動，並邀集各大通路及加工業者共同支持台東鳳梨釋迦。

他說，外銷主要針對包含日本、香港、印尼、新加坡及中東等國家，內銷部分透過好釋連蓮預購平台預購量已達9萬2969箱、558噸，消費者反應熱烈，此外，20日將啟動收購加工措施，鼓勵加工廠與農民團體收購釋迦加工，創造更多多元產品。

另日本方面無論是民間的業者或日本政府，都允諾會協助，只要台東釋迦果品能夠以冷凍17度C以下，並完成植物檢疫，就能以食品打入日本市場，日本市場已對台灣的釋迦高度期待，因此非常有信心能夠達到外銷的預期目標。