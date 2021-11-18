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絕美法式聖誕球讓人尖叫！最美化妝品包裝 送人超體面

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻耶誕節限定包裝，消費不限金額送法式聖誕許願球。圖／蘭蔻提供
蘭蔻耶誕節限定包裝，消費不限金額送法式聖誕許願球。圖／蘭蔻提供

太久沒有出國了嗎？該給自己或送給另一半一個出國儀式感。巴黎，對許多人來說，是最浪漫的城市之一，許多人夢想在巴黎求婚，甚至到巴黎度蜜月，而化妝保養品牌蘭蔻，今年推出「法式聖誕許願球」、「閃耀巴黎聖誕禮盒」限定包裝，還有結合法國時裝品牌Eli Grita經典元素的2021全新巴黎聖誕限定彩妝，帶來最棒體驗的出國儀式感。

蘭蔻即日起至12月25日， 消費不限金額，就送內藏精緻巴黎鐵塔的「法式聖誕許願球」，而消費滿6千元，可獲得巴黎鐵塔立體造景Bling Bling的「閃耀巴黎聖誕禮盒」，光是禮盒包裝就讓人一眼尖叫，絕對是今年耶誕送禮的最佳選擇。

今年耶誕彩妝，蘭蔻與法國時尚設計師品牌Eli Grita合作，推出「巴黎聖誕限定眼彩盤」、「巴黎聖誕限定打亮盤」，眼彩盤包裝上有著桃紅搭配幾何拼接線條與星光，顏色桃粉色澤、璀璨金棕與實用曜黑；而打亮盤則能讓肌膚綻放神仙光影。

蘭蔻耶誕節限定包裝，消費滿6千元送閃耀巴黎聖誕禮盒包裝。圖／蘭蔻提供
蘭蔻耶誕節限定包裝，消費滿6千元送閃耀巴黎聖誕禮盒包裝。圖／蘭蔻提供
蘭蔻耶誕節限定包裝，消費不限金額送法式聖誕許願球。圖／蘭蔻提供
蘭蔻耶誕節限定包裝，消費不限金額送法式聖誕許願球。圖／蘭蔻提供
蘭蔻耶誕節限定包裝，消費滿6千元送閃耀巴黎聖誕禮盒包裝。圖／蘭蔻提供
蘭蔻耶誕節限定包裝，消費滿6千元送閃耀巴黎聖誕禮盒包裝。圖／蘭蔻提供

蘭蔻

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