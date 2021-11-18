極簡保養千元有找！10大網友推爆臉部乳霜 保濕護膚一罐搞定

擊退肌膚大敵你需要它！

時序即將進入換季，冷空氣來襲導致肌膚水分流失，臉部乾燥甚至會有一些不穩定的小狀況產生，不僅上妝容易浮粉、不服貼，還可能缺水而造成紅腫破皮，膚況不好氣色也不好！想要在換季照顧好臉部肌膚，不僅要補水更要鎖水，這時候清爽質地又兼具保濕修護功能的乳霜絕對是你的命定首選！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，近一年網友熱議的開架式臉部保養乳霜，擦完後讓滿滿的保濕度不只讓肌膚穩定、底妝更服貼，甚至365天都保有Ｑ彈水嫩的膚質，尤其千元有找的價格讓小資族厚敷也不心疼，快來看看榜上有沒有你的愛用品！

示意圖： pexels

NO.1 妮維雅小藍罐

如果你搜尋萬用霜、保濕保養，一定會跳出它！德國品牌NIVEA妮維雅「小藍罐」平價好入手、保濕效果滿分，美妝版網友大讚「CP值最高的臉部保養乳霜」，內含維他命原B5、綿羊油醇Eucerit＠及油包水配方。

雪白色乳霜質地好吸收，「轉、拍、封存」三步驟達到立即鎖水、嫩膚的效果，尤其親民價格厚敷也不心疼，厚敷15分鐘讓肌膚更穩定，網友大推「換季的小脫皮跟泛紅就靠他拯救」，網友也分享薄擦厚敷外，還會加入粉底液讓妝感更自然服貼「簡直是乾燥肌救星」、「混合肌使用也覺得膚況更好了」，完全是內行人才知道的全能保養乳霜。

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image source:FB/NIVEA

NO.2 珂潤潤浸保濕深層乳霜

日本品牌Curél珂潤「潤浸保濕深層乳霜」，主打「為敏感性肌膚設計」清爽霜狀質地擦起來不黏膩好推開，﻿蘊含「潤浸保濕Ceramide成分」及桉葉精華，不僅能預防皮膚粗糙、乾燥，還能升肌膚保濕，是許多乾燥肌消費者的心頭好，網友回饋「乾質地不厚重很清爽」、「擦完沒有臉被悶住的黏膩感」。

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NO.3 適樂膚長效潤澤修護霜

Cerave適樂膚「長效潤澤修護霜霜」質地不黏膩好吸收，主打濕疹、異位性皮膚炎、乾癢、敏感肌皆適用，高效三重神經醯胺搭配MVE保濕導入技術，達到24小時長效保濕，幫助角質代謝、修護乾燥肌，網友大推「買一罐全身都能用很划算」、「擦完皮膚會軟軟嫩嫩的」、「吸收超快而且很清爽」。

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NO.4 歐姬兒蜂王乳凝露

日本品牌﻿OZIO歐姬兒擁有「日本媽媽保養聖品」的美譽，含有玻尿酸、膠原蛋白、蜂王乳等52種美容成分，加強滲透讓肌膚更好吸收，主打「1抵6」妝前、睡前保養一罐搞定，水潤質地好推開，可以邊擦邊按摩，綜觀網友評價許多人都表示「很適合媽媽」、「乾肌用起來濕潤有感」、「對油肌可能太濕潤」。

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NO. 5 水之印 全能5D美白彈力霜

日本資生堂AQUA LABEL水之印的明星商品「5D高保濕彈力霜」，內含獨家成分修護胺基酸WH搭配高濃度膠原蛋白，有效美白成分抑制黑色素生成，防止色斑和雀斑，非常適合在色斑處厚膚，清爽不厚膩的保濕力與全效保養讓消費者是許多消費者補水首選，網友好評「香味很棒也很保濕 」、「開架裡面很推的乾肌救星」。

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image source: 資生堂

NO.6 AHC 瞬效保濕B5乳霜

韓國藥妝人氣第一品牌AHC的「瞬效保濕B5乳霜」內涵純度95%玻尿酸、98%高純度維他命B5，還有野馬鬱蘭、馬齒莧等7種親膚植物萃取，有效舒緩乾燥敏弱肌膚、維持肌膚光澤彈性，適合當作保養的最後一個步驟鎖住精華確保水分不易流失，雖然質地相對濃稠吸收速度比較慢，不過仍是乾燥肌民眾選擇保濕乳霜的名單之一。

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NO.7 水之印 全效3D高保濕彈力霜

﻿AQUA LABEL 水之印的全效3D高保濕彈力霜同樣受消費者喜愛，含有Baby胺基酸、膠原蛋白HYGL、雙重玻尿酸、杏仁精華等成分，主打「化粧水、乳液、精華液、乳霜、面膜」五效合一，維持肌膚保水度，水潤觸感不黏膩淡淡的玫瑰香氣是許多人選擇的原因之一，網友推薦「保濕力滿足的」、「懶人保養很適合」。

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image source: 資生堂

NO.8 西西露 仙人掌夜光霜

人氣日系保養品牌SEXYLOOK西西露「仙人掌夜光霜」內含仙人掌精華、杏仁酸，首創「退黑去黃」代謝保養，主打一罐搞定淨膚、養膚，告別老廢角質，改善蠟黃，展現透亮光感。網友回饋「推開後質地是比較偏凝露狀的，還蠻好吸收的」、「擦完臉看起來挺亮的」，但有網友表示質地偏油，要擦拭可能需要用比較多化妝棉才能完全擦淨，建議可以用清水洗掉。

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image source: SEXYLOOK 西西露

NO.9 蘭吉兒超水光爆水安瓶雪肌霜

韓國科研品牌﻿L'egere蘭吉兒推出的「超水光爆水安瓶雪肌霜」在美妝論壇掀起討論，內含有29%保濕精華，透過ARP賦活深導因子替肌膚深層灌水，乾燥肌也能順利上妝，網友大推不僅能妝前保濕，還能當素顏霜打造輕底妝，網友好評「潤色效果超自然」、「沒有任何粉感，當素顏霜很好用」。

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NO.10 露得清肌緻新生乳霜

美國保養品牌露得清Neutrogena「清肌緻新生乳霜」首創美國煥活級A醇，添加葡萄糖複合物助於維持肌膚彈潤，以及高純度玻尿酸幫助肌膚深層保濕，上讓肌膚更光滑細緻，帶點鵝黃色的乳霜質地清爽好推開，擦起來不會有油膩厚重感，淡淡的香味讓許多習慣用無香味保養品的網友也大讚「不會不舒服」、「不會粘膩，有滋潤感」。

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image source: PChome

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月04日至2021年11月03日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『臉部乳霜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」