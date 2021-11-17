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26家人氣烘焙餐飲聯手 Say Cheese to 2022慶典起跑

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
人氣名店麵包林里的陳泓維師傅，運用費塔起司與南瓜組合出的栗南瓜費塔法國創造出意想不到的口感體驗。圖／復華公司提供。
人氣名店麵包林里的陳泓維師傅，運用費塔起司與南瓜組合出的栗南瓜費塔法國創造出意想不到的口感體驗。圖／復華公司提供。

拍照的時候，我們總是擺出微笑、說著「Cheese」；從現在開始到今年底，我們又多了一個可以說「Cheese」的理由，進口食品商富華公司發起名為「Say Cheese to 2022」的起司慶典活動，讓大家透過久違的相聚及品嚐起司美食，揮別不安的一年。

該活動匯聚了「陳耀訓・麵包埠」、「慶祝烘焙」、「麵包林里」、「法朋烘焙甜點坊」、「Coffee Stopover」、「波諾義大利餐廳」…等全台共26家知名烘焙及餐飲業者，從北到南、從東到西，甚或離島馬祖都有，利用各種世界經典起司，發展出多樣期間限定的起司美食。

號召此活動的富華公司總經理朱志豪表示：「新冠疫情重創餐飲業，也讓消費者顯得鬱悶，因此藉由品嚐起司美食，讓大家一方面被療癒，另一方面也蓄積勇氣，面對未來與挑戰。」

近年來台灣人對於起司的愛好逐年加溫，天然起司的進口量從前年的1,700萬公斤，到今年預估可超越2,200萬公斤，加上各式各樣的加工起司，平均每人 每年所吃的起司量，已經超過一公斤。

「Say Cheese to 2022」起司慶典活動所運用的起司也相當廣泛，從新鮮起司、硬 質、半硬質起司、白黴起司，甚至還包括風味鮮明的藍黴起司。

台北冠軍名店「陳耀訓・麵包埠」，大膽嘗試白黴與風味強烈的藍黴起司，將其融入於麵包當中。「康門貝爾貝果」是將康門貝爾白黴起司（Camembert）切丁後，與酸甜葡萄乾一同包入麵團，讓果乾的甜呼應起司的鹹，同時創造出耐咀嚼卻水潤的空間，讓白黴的香氣穿透其間。

遇上總是令人心生畏懼的藍黴起司（Blue Cheese），主廚陳耀訓利用了他擅長的丹麥酥皮技術，巧妙的將丹麥發酵奶油LURPAK、丹麥藍乾酪（Danablu）和地瓜，製作成「藍紋地瓜丹麥」，微甜的地瓜包容了藍紋的狂野，風味既溫柔又平衡，是不敢嘗試藍紋起司的人都能輕易接受的風味。

台中排隊名店「麵包林里」，特別著重在乳香風味的新鮮起司。「綠意開放三明治」，運用了清新乳酸與濃郁化口的鮮奶油乾酪（Cream Cheese），調製成燻椒鳳梨雙味抹醬，與招牌酸麵包結合，並擺上多種食用花卉與小黃瓜丁，美不勝收。另一款「栗南瓜費塔起司麵包」，則是用大塊南瓜丁的溫厚甘甜，呼應鹹度較高且易碎的希臘經典費塔起司（Feta），口感的對比與咀嚼的趣味，彷彿是一道麵包溫沙拉。

向來以歐式麵包著稱、位於台北士林的「慶祝烘焙」，則是將橘色的米摩勒特起司（Mimolette）鑲入拿手的米契酸麵包當中，起司丁融化後的鹹香，搭配著多重酸香與糯心口感，讓酸麵包的風味與口感更加豐富。

除了麵包店，該活動也有餐廳與飲品業者加入。位於台中的咖啡風味鬼才「Coffee Stopover」，將荷蘭煙燻起司（Smoked Cheese）與刻意烘焙過頭的深焙濃縮咖啡（Espresso）搭配；把切片的煙燻起司炙燒後，以玻璃杯罩住鎖住燻香，呼應深焙咖啡的沉穩氣息，成為令人印象深刻的感官體驗。

除了店家活動，「Say Cheese to 2022」起司慶典活動也有臉書活動專頁，並將與大稻埕的「喫茶咖啡（COFE）」攜手舉辦兩場起司講座。此外，為了讓消費者居家就能享受起司的美味。這次活動也與新創品牌「三更小尾巴」合作聯名起司盒。

活動期間，富華公司更推出「簡易居家起司鍋料理組」（附食譜），可在家中重現運用Arla艾曼塔切片起司的「經典瑞士起司鍋」，及以Castello康門貝爾起司為主角的「法式奶香起司鍋」。關於活動內容與更多的參與店家詳情，可上活動網頁查詢（https://reurl.cc/V5lg3Q）。

「陳耀訓・麵包埠」推出期間限定商品藍紋地瓜丹麥，巧妙而溫和，是不敢嘗試藍紋起司的人都能輕易接受的風味。圖／復華公司提供。
「陳耀訓・麵包埠」推出期間限定商品藍紋地瓜丹麥，巧妙而溫和，是不敢嘗試藍紋起司的人都能輕易接受的風味。圖／復華公司提供。
「陳耀訓・麵包埠」推出期間限定商品「康門貝爾貝果」，將康門貝爾起司與葡萄乾搭配一起，呈現白黴起司特有的香氣。圖／復華公司提供。
「陳耀訓・麵包埠」推出期間限定商品「康門貝爾貝果」，將康門貝爾起司與葡萄乾搭配一起，呈現白黴起司特有的香氣。圖／復華公司提供。
「慶祝烘焙」將橘色的米摩勒特起司（Mimolette）鑲入米契酸麵包，起司丁融化後的鹹香在多重酸感與糯心口感中輕跳，絕對是酸麵包愛好者首選。圖／復華公司提供。
「慶祝烘焙」將橘色的米摩勒特起司（Mimolette）鑲入米契酸麵包，起司丁融化後的鹹香在多重酸感與糯心口感中輕跳，絕對是酸麵包愛好者首選。圖／復華公司提供。
以真的枕頭作為創作概念，搭配香醇濃郁的高達起絲，是「事厚冶烘焙」推出的精彩作品。圖／復華公司提供。
以真的枕頭作為創作概念，搭配香醇濃郁的高達起絲，是「事厚冶烘焙」推出的精彩作品。圖／復華公司提供。
起司與咖啡也可以是好朋友，位於台中的Coffee Stopover利用煙燻起司與深焙濃縮的組合，妙不可言。圖／復華公司提供。
起司與咖啡也可以是好朋友，位於台中的Coffee Stopover利用煙燻起司與深焙濃縮的組合，妙不可言。圖／復華公司提供。
富華公司趁著11月11日世界起司日，一路到年底，打造名為「Say Cheese to 2022」起司慶典活動，讓大家透過久違的相聚及品嚐起司美食，揮別不安的一年。圖／復華公司提供。
富華公司趁著11月11日世界起司日，一路到年底，打造名為「Say Cheese to 2022」起司慶典活動，讓大家透過久違的相聚及品嚐起司美食，揮別不安的一年。圖／復華公司提供。
烘焙時汩汩流出的起司熔岩，冷卻後巴附在褐色的德式鹼水麵包上，扎實地咀嚼感和著雙味鹹香，美味迷人。圖／復華公司提供。
烘焙時汩汩流出的起司熔岩，冷卻後巴附在褐色的德式鹼水麵包上，扎實地咀嚼感和著雙味鹹香，美味迷人。圖／復華公司提供。

麵包 烘焙 咖啡

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