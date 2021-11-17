26家人氣烘焙餐飲聯手 Say Cheese to 2022慶典起跑

拍照的時候，我們總是擺出微笑、說著「Cheese」；從現在開始到今年底，我們又多了一個可以說「Cheese」的理由，進口食品商富華公司發起名為「Say Cheese to 2022」的起司慶典活動，讓大家透過久違的相聚及品嚐起司美食，揮別不安的一年。

該活動匯聚了「陳耀訓・麵包埠」、「慶祝烘焙」、「麵包林里」、「法朋烘焙甜點坊」、「Coffee Stopover」、「波諾義大利餐廳」…等全台共26家知名烘焙及餐飲業者，從北到南、從東到西，甚或離島馬祖都有，利用各種世界經典起司，發展出多樣期間限定的起司美食。

號召此活動的富華公司總經理朱志豪表示：「新冠疫情重創餐飲業，也讓消費者顯得鬱悶，因此藉由品嚐起司美食，讓大家一方面被療癒，另一方面也蓄積勇氣，面對未來與挑戰。」

近年來台灣人對於起司的愛好逐年加溫，天然起司的進口量從前年的1,700萬公斤，到今年預估可超越2,200萬公斤，加上各式各樣的加工起司，平均每人 每年所吃的起司量，已經超過一公斤。

「Say Cheese to 2022」起司慶典活動所運用的起司也相當廣泛，從新鮮起司、硬 質、半硬質起司、白黴起司，甚至還包括風味鮮明的藍黴起司。

台北冠軍名店「陳耀訓・麵包埠」，大膽嘗試白黴與風味強烈的藍黴起司，將其融入於麵包當中。「康門貝爾貝果」是將康門貝爾白黴起司（Camembert）切丁後，與酸甜葡萄乾一同包入麵團，讓果乾的甜呼應起司的鹹，同時創造出耐咀嚼卻水潤的空間，讓白黴的香氣穿透其間。

遇上總是令人心生畏懼的藍黴起司（Blue Cheese），主廚陳耀訓利用了他擅長的丹麥酥皮技術，巧妙的將丹麥發酵奶油LURPAK、丹麥藍乾酪（Danablu）和地瓜，製作成「藍紋地瓜丹麥」，微甜的地瓜包容了藍紋的狂野，風味既溫柔又平衡，是不敢嘗試藍紋起司的人都能輕易接受的風味。

台中排隊名店「麵包林里」，特別著重在乳香風味的新鮮起司。「綠意開放三明治」，運用了清新乳酸與濃郁化口的鮮奶油乾酪（Cream Cheese），調製成燻椒鳳梨雙味抹醬，與招牌酸麵包結合，並擺上多種食用花卉與小黃瓜丁，美不勝收。另一款「栗南瓜費塔起司麵包」，則是用大塊南瓜丁的溫厚甘甜，呼應鹹度較高且易碎的希臘經典費塔起司（Feta），口感的對比與咀嚼的趣味，彷彿是一道麵包溫沙拉。

向來以歐式麵包著稱、位於台北士林的「慶祝烘焙」，則是將橘色的米摩勒特起司（Mimolette）鑲入拿手的米契酸麵包當中，起司丁融化後的鹹香，搭配著多重酸香與糯心口感，讓酸麵包的風味與口感更加豐富。

除了麵包店，該活動也有餐廳與飲品業者加入。位於台中的咖啡風味鬼才「Coffee Stopover」，將荷蘭煙燻起司（Smoked Cheese）與刻意烘焙過頭的深焙濃縮咖啡（Espresso）搭配；把切片的煙燻起司炙燒後，以玻璃杯罩住鎖住燻香，呼應深焙咖啡的沉穩氣息，成為令人印象深刻的感官體驗。

除了店家活動，「Say Cheese to 2022」起司慶典活動也有臉書活動專頁，並將與大稻埕的「喫茶咖啡（COFE）」攜手舉辦兩場起司講座。此外，為了讓消費者居家就能享受起司的美味。這次活動也與新創品牌「三更小尾巴」合作聯名起司盒。