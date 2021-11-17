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美廉社攜手「蝦皮店到店」 預計開拓300家數位服務EC店

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
美廉社針對蝦皮店到店的模組大約需要2~3坪大空間放置EC櫃、寄取件櫃檯以及物流箱。圖／美廉社提供
美廉社針對蝦皮店到店的模組大約需要2~3坪大空間放置EC櫃、寄取件櫃檯以及物流箱。圖／美廉社提供

「蝦皮店到店」近期積極拓點搶攻網購物流市場，而主打深入鄰里巷弄間展店的美廉社自去年底起也啟動數位轉型，陸續與外送及電商平台展開合作，希望帶給消費者多元的延伸性服務。為了將「離家近」的核心價值發揮極致，美廉社今宣布推出首家「蝦皮店到店示範店」，瞄準五股純住宅區寄、取貨的高潛在人流，即日起於「五股御成店」門市試營運，11月22日正式啟動包裹寄、取件服務。

根據資策會MIC調查，網購消費選擇超商取貨者高達85.9%，另從網路數據觀察，光2大超商的超取包裹總量就達3億件以上。此次與蝦皮購物合作，鎖定取貨人流「順手買、順便帶」商機，預估為美廉社帶動單店來客2～3成的成長。

三商家購董事總經理邱光隆表示，「透過大數據選址是重要關鍵。」現階段選擇30～40坪大的空間作蝦皮店到店示範店，除了蝦皮店到店的模組大約需要2～3坪大空間放置EC櫃、寄取件櫃檯以及物流箱，全新門市更打造完整的開店系統，包含動線、陳架擺放方式、蝦皮物流箱的放置區，讓顧客體驗更流暢。

展望未來，美廉社宣布將開拓300家「數位服務EC店」，打造包含外送平台、美廉無人便利架等數位功能，預計2023年前在全台展店1,300家門市，三商家購旗下品牌「Go美廉」將持續強化網路商品線、「美廉便利架」則估計2023年佈局千座無人貨架，服務觸角往顧客延伸，以實際行動加速數位發展。

美廉社針對蝦皮店到店的模組大約需要2~3坪大空間放置EC櫃、寄取件櫃檯以及物流箱。圖／美廉社提供
美廉社針對蝦皮店到店的模組大約需要2~3坪大空間放置EC櫃、寄取件櫃檯以及物流箱。圖／美廉社提供
全新的門市打造完整的開店系統，包含動線、陳架擺放方式、蝦皮物流箱的放置區，讓顧客體驗更流暢。圖／美廉社提供
全新的門市打造完整的開店系統，包含動線、陳架擺放方式、蝦皮物流箱的放置區，讓顧客體驗更流暢。圖／美廉社提供
美廉社「五股御成店」位於五股純住宅區，精準標的寄、取貨的高潛在人流，將於11月22日正式啟動包裹寄、取件服務。圖／美廉社提供
美廉社「五股御成店」位於五股純住宅區，精準標的寄、取貨的高潛在人流，將於11月22日正式啟動包裹寄、取件服務。圖／美廉社提供

美廉社 蝦皮購物

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