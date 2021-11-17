新光三越信義區打造雪白耶誕森林 天天加碼飄雪燈光秀

又到年末最具話題的耶誕季，新光三越台北信義新天地即日起至1月3日打造「超絕美雪白森林」、「600場飄雪燈光秀」，讓無法出國賞雪的民眾，在信義商圈感受飄雪耶誕的浪漫。

新光三越台北信義新天地，從1樓香堤廣場的耶誕希望之樹、唯美燈海，延伸至2樓空橋的星空光廊，並與館內品牌聯手打造耶誕造景與A11 4樓的X-Runway耶誕櫥窗，即日起逛街就可立即感受溫暖的耶誕氛圍。

耶誕造景焦點首推佇立於A11前的17米訂製夢幻灰「耶誕希望之樹」，由新光三越特調Pantone色，加上近百顆特別訂製耶誕球、10萬顆燈泡打造而成。此外，還打造五大打卡熱點，包括「300米星光步道」，以及全台首創的「3.5米球體星空光廊」等，全館還有逾1000座耶誕造景，超過20家品牌聯手打造節慶森林。

近年來新光三越致力於集結領域專業人才跨界共創合作，今年耶誕季也展開三方跨界合作，邀請金曲製作人陳建騏製作《原創信義獨家耶誕歌曲》與燈光設計余明憲打造飄雪聲光秀。展期期間共近600場的飄雪燈光秀，天天15場、每30分鐘一場，每日17:00至22:00炫彩燈光搭配歷飄雪秀，帶給逛街民眾驚喜。

新光三越也攜手「萬秀洗衣店」團隊，實現萬秀孫每件衣服能夠循環利用的願望，聯手策劃《循環時尚的耶誕櫥窗，探索萬秀綠色新生活》，集結百貨商品、萬秀洗衣店舊衣物，打造8座藝術櫥窗於A11 4F X-Runway櫥窗展出。新光三越也攜手萬秀洗衣店透過廢布再生，由Story Wear運用廢布製作，將於12月份首度聯名推出「耶誕口罩繩」，並在新光三越APP精選優惠販售。