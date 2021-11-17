快訊

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

10月1日才保外就醫...孫道存今凌晨病逝 享壽72歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光三越信義區打造雪白耶誕森林 天天加碼飄雪燈光秀

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地A11前的「17米訂製夢幻灰耶誕希望之樹」。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A11前的「17米訂製夢幻灰耶誕希望之樹」。圖／新光三越提供

又到年末最具話題的耶誕季，新光三越台北信義新天地即日起至1月3日打造「超絕美雪白森林」、「600場飄雪燈光秀」，讓無法出國賞雪的民眾，在信義商圈感受飄雪耶誕的浪漫。

新光三越台北信義新天地，從1樓香堤廣場的耶誕希望之樹、唯美燈海，延伸至2樓空橋的星空光廊，並與館內品牌聯手打造耶誕造景與A11 4樓的X-Runway耶誕櫥窗，即日起逛街就可立即感受溫暖的耶誕氛圍。

耶誕造景焦點首推佇立於A11前的17米訂製夢幻灰「耶誕希望之樹」，由新光三越特調Pantone色，加上近百顆特別訂製耶誕球、10萬顆燈泡打造而成。此外，還打造五大打卡熱點，包括「300米星光步道」，以及全台首創的「3.5米球體星空光廊」等，全館還有逾1000座耶誕造景，超過20家品牌聯手打造節慶森林。

近年來新光三越致力於集結領域專業人才跨界共創合作，今年耶誕季也展開三方跨界合作，邀請金曲製作人陳建騏製作《原創信義獨家耶誕歌曲》與燈光設計余明憲打造飄雪聲光秀。展期期間共近600場的飄雪燈光秀，天天15場、每30分鐘一場，每日17:00至22:00炫彩燈光搭配歷飄雪秀，帶給逛街民眾驚喜。

新光三越也攜手「萬秀洗衣店」團隊，實現萬秀孫每件衣服能夠循環利用的願望，聯手策劃《循環時尚的耶誕櫥窗，探索萬秀綠色新生活》，集結百貨商品、萬秀洗衣店舊衣物，打造8座藝術櫥窗於A11 4F X-Runway櫥窗展出。新光三越也攜手萬秀洗衣店透過廢布再生，由Story Wear運用廢布製作，將於12月份首度聯名推出「耶誕口罩繩」，並在新光三越APP精選優惠販售。

新光三越台北信義新天地11/17起至2022/1/3推出一系列耶誕裝置。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地11/17起至2022/1/3推出一系列耶誕裝置。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地11/17起至2022/1/3推出一系列耶誕裝置。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地11/17起至2022/1/3推出一系列耶誕裝置。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地11/17起至2022/1/3推出一系列耶誕裝置。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地11/17起至2022/1/3推出一系列耶誕裝置。圖／新光三越提供
300米燈海。圖／新光三越提供
300米燈海。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地11/17起至2022/1/3推出一系列耶誕裝置。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地11/17起至2022/1/3推出一系列耶誕裝置。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地11/17起至2022/1/3推出一系列耶誕裝置。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地11/17起至2022/1/3推出一系列耶誕裝置。圖／新光三越提供
新光三越攜手「萬秀洗衣店」團隊，聯手策劃《循環時尚的耶誕櫥窗，探索萬秀綠色新生活》，打造8座藝術櫥窗於A11 4F X-Runway櫥窗展出。圖／新光三越提供
新光三越攜手「萬秀洗衣店」團隊，聯手策劃《循環時尚的耶誕櫥窗，探索萬秀綠色新生活》，打造8座藝術櫥窗於A11 4F X-Runway櫥窗展出。圖／新光三越提供

品牌 口罩

延伸閱讀

耶誕超前部署！侯布雄限量耶誕大餐組合 早鳥預購95折

地震超嚇！ 網友報平安問：為何每次都信義區比較搖？

台南女護理師假投資真吸金 3個月來已判賠1579萬元

復興SOGO周年慶首日業績突破5億創新高！新光三越3店接棒衝刺

相關新聞

「雲中玉筵」第三次專拍「春秋戰國篇」 4件難得的稀有玉印

佳士得香港在2019、2020年連續推出「新石器時代篇」、「夏商西周篇」大受好評，掀起一陣古玉炫風，本季「雲中玉筵──春秋戰國篇」帶來77組（件）精彩拍，呈現「群龍爭勝」、「秦式玉器」、「戰國璽印」及「戰國帶鈎」等兼具藝術審美、學術文獻、實物考證多重價值的單元。

身份證有「1、2、8」任2碼　哞哞屋送「烏魚子吃到飽」

快拿出身份證，看看你是不是幸運得主！位於西門町的燒肉吃到飽餐廳「哞哞屋」，自即日起限時推出身份證對對碰活動，凡身份證字號...

鏡面的奇幻魔法 重塑空間獨特魅力

礙於舊有 RC 結構樓梯與預算的限制，約 20 坪的室內空間，如何重新分配場域與機能性，打造適合新婚夫妻真正合適的房子？

精準的混搭設計語彙 讓我們沉浸在擁有度假風情的家

家不只是身心的避風港，還是與家人共享生活、傳遞幸福的場域。

秋冬寢臥美學 打造舒適療癒夢鄉

全球疫情的延燒，改變了許多人的日常生活，心情上也不免受到影響，焦慮緊張影響到晚上的睡眠，打造一個舒適又健康的寢臥空間絕對是不能輕忽的事情...

遠百壓軸板橋中山店首日業績飆4億元 創近十年來新高

遠百（2903）周年慶壓軸板橋中山店於今（17）日登場，首日全館業績上看4億元，年增超過10%，創近十年來歷史新高，遠百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。