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「和紙」也能做成手表？CITIZEN總是顛覆你的想像

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
品牌代言人王建民詮釋The CITIZEN系列AQ4091-56L腕表，約98,000元。圖／CITIZEN提供
品牌代言人王建民詮釋The CITIZEN系列AQ4091-56L腕表，約98,000元。圖／CITIZEN提供

許多人對CITIZEN的第一印象就是「光動能」技術，以及價格合宜、可信賴的精準走時，但這幾年品牌如同鴨子滑水一般，默默的端出了多款高級腕表。最重要的就是The CITIZEN系列腕表，在日前也正式登台開賣，有著日本與瑞士的混血基因，3月曝光時就備受矚目。

The CITIZEN系列NC0200-90E腕表，搭載日本與瑞士混血的Cal.0200機芯。圖／CITIZEN提供
The CITIZEN系列NC0200-90E腕表，搭載日本與瑞士混血的Cal.0200機芯。圖／CITIZEN提供

誕生於1995年The CITIZEN一開使就被定義為頂級產品，並限定日本發售，因此是品牌海外粉絲的夢幻逸品。今年起正式進軍國際，台灣也是CITIZEN看重的市場之一，所以成為了新表款首發的國家名單之中。為了走向世界的目標，CITIZEN與旗下的機芯大廠La Joux-Perret S.A技術合作，開發出全新的Cal.0200機芯。主打精細打磨和高規配備之外，還經過比瑞士天文台標準還嚴格的測試，達到每日正負誤差8秒內的精準。據品牌透露，在先前曝光後，無論是經銷商還是消費者都有高度興趣，甚至連實品都沒看過，就直接埋單下訂。

CITIZEN使用一年僅生產兩次的土佐和紙，加上傳統日式工藝「影蒔繪」製成面盤，完成AQ6101-02A表款。圖／CITIZEN提供
CITIZEN使用一年僅生產兩次的土佐和紙，加上傳統日式工藝「影蒔繪」製成面盤，完成AQ6101-02A表款。圖／CITIZEN提供

然而，來到台灣的The CITIZEN系列，不只有高階機械表，更有以「和紙」為素材的高階光動能表款。這不是CITIZEN以這項原料製成腕表，之前就曾出現過黑、白、還有藍色等五款和紙面盤。而且在2020年，為了慶祝The CITIZEN誕生25周年，就推出了搭載創社百年而做的Cal. 0100石英機芯。今年，品牌再度延續相同概念，使用一年僅生產兩次的土佐和紙，加上傳統日式工藝「影蒔繪」製成面盤，完成AQ6101-02A表款。

The CITIZEN系列打造了向首款CITIZEN Chronomaster腕表致敬的設計。圖／CITIZEN提供
The CITIZEN系列打造了向首款CITIZEN Chronomaster腕表致敬的設計。圖／CITIZEN提供

另外，同樣運用和紙，The CITIZEN系列還打造了向首款CITIZEN Chronomaster腕表致敬的設計，搭載光動能A060機芯，還沿用經典元素包括表耳斜邊設計，以及簡約時標等。並改以招牌的超級鈦材質製成，達到輕盈又經久耐用的特色。

The CITIZEN系列AQ4091-56L腕表，和紙表盤，鈦金屬表殼、表鍊，約98,000元。圖／CITIZEN提供
The CITIZEN系列AQ4091-56L腕表，和紙表盤，鈦金屬表殼、表鍊，約98,000元。圖／CITIZEN提供

The CITIZEN系列AQ4091-56A腕表，和紙表盤，鈦金屬表殼、表鍊，約98,000元。圖／CITIZEN提供
The CITIZEN系列AQ4091-56A腕表，和紙表盤，鈦金屬表殼、表鍊，約98,000元。圖／CITIZEN提供

The CITIZEN系列AQ6101-02A腕表，和紙表盤，精鋼表殼，搭載Cal. 0100機芯，全球限量90只，約20萬8,000元。圖／CITIZEN提供
The CITIZEN系列AQ6101-02A腕表，和紙表盤，精鋼表殼，搭載Cal. 0100機芯，全球限量90只，約20萬8,000元。圖／CITIZEN提供

The CITIZEN系列AQ4091-56E腕表，和紙表盤，鈦金屬表殼、表鍊，約98,000元。圖／CITIZEN提供
The CITIZEN系列AQ4091-56E腕表，和紙表盤，鈦金屬表殼、表鍊，約98,000元。圖／CITIZEN提供

The CITIZEN系列NC0200-90E腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Cal.0200機械機芯，約17萬元。圖／CITIZEN提供
The CITIZEN系列NC0200-90E腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Cal.0200機械機芯，約17萬元。圖／CITIZEN提供

品牌 腕表 瑞士

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