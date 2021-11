花3000小時打造 泰勒絲新MV穿的華麗禮服出自台灣品牌

在大家等了好一陣子後,美國女歌手泰勒絲(Taylor Swift)終於推出歌曲《I Bet You Think About Me》的MV,這次除了邀請好友布蕾克萊芙莉(Blake Lively)當製作人之外,還有曾因《進擊的鼓手》闖出名號的男星麥爾斯泰勒(Miles Teller)擔任男主角助陣,可說是充滿話題。不過,對台灣的粉絲來說,還有一件事是特別值得關注的,那就是泰勒絲在MV中穿的兩套禮服,都是由台灣品牌打造的!

泰勒絲這次在《I Bet You Think About Me》的MV中展現出華麗夢幻的穿衣風格,其中兩套紅、白禮服由台灣頂級訂製品牌Nicole +Felicia為她量身打造,這二款禮服共花費3000小時製作,運用了大量的手工立體花朵營造出浪漫氛圍,讓泰勒絲宛如迪士尼公主一樣優雅甜美。

從台灣發跡的Nicole +Felicia,由Felicia、Nicole兩姐妹創辦,並親自參與設計、營運,這幾年在國際市場也越來越受到來自世界各地的消費者歡迎,也成為不少知名藝人、演員、模特兒等的造型首選。在今年坎城影展中,人氣時尚部落客Leonie Hanne就曾穿上品牌打造的一款草綠色蓬裙禮服現身,而亞曼達塞佛瑞前陣子拍攝彩妝品牌廣告時,身上的白紗禮服也是出自Nicole +Felicia的設計。