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花3000小時打造 泰勒絲新MV穿的華麗禮服出自台灣品牌

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
泰勒絲這次在《I Bet You Think About Me》的MV中展現出華麗夢幻的穿衣風格，其中兩套紅、白禮服由台灣頂級訂製品牌Nicole +Felicia為她量身打造。圖／Nicole +Felicia提供
泰勒絲這次在《I Bet You Think About Me》的MV中展現出華麗夢幻的穿衣風格，其中兩套紅、白禮服由台灣頂級訂製品牌Nicole +Felicia為她量身打造。圖／Nicole +Felicia提供

在大家等了好一陣子後，美國女歌手泰勒絲（Taylor Swift）終於推出歌曲《I Bet You Think About Me》的MV，這次除了邀請好友布蕾克萊芙莉（Blake Lively）當製作人之外，還有曾因《進擊的鼓手》闖出名號的男星麥爾斯泰勒（Miles Teller）擔任男主角助陣，可說是充滿話題。不過，對台灣的粉絲來說，還有一件事是特別值得關注的，那就是泰勒絲在MV中穿的兩套禮服，都是由台灣品牌打造的！

泰勒絲這次在《I Bet You Think About Me》的MV中展現出華麗夢幻的穿衣風格，其中兩套紅、白禮服由台灣頂級訂製品牌Nicole +Felicia為她量身打造，這二款禮服共花費3000小時製作，運用了大量的手工立體花朵營造出浪漫氛圍，讓泰勒絲宛如迪士尼公主一樣優雅甜美。

從台灣發跡的Nicole +Felicia，由Felicia、Nicole兩姐妹創辦，並親自參與設計、營運，這幾年在國際市場也越來越受到來自世界各地的消費者歡迎，也成為不少知名藝人、演員、模特兒等的造型首選。在今年坎城影展中，人氣時尚部落客Leonie Hanne就曾穿上品牌打造的一款草綠色蓬裙禮服現身，而亞曼達塞佛瑞前陣子拍攝彩妝品牌廣告時，身上的白紗禮服也是出自Nicole +Felicia的設計。

目前Nicole +Felicia雖然在海外還未拓點，但於新加坡、泰國、韓國都有代理商。而這二年因為與許多國際名人合作，也吸引了來自中東顧客的注意。這次有人氣天后泰勒絲加持，相信對品牌在歐美的知名度也會有很大的幫助。

泰勒絲這次在《I Bet You Think About Me》的MV中展現出華麗夢幻的穿衣風格，其中兩套紅、白禮服由台灣頂級訂製品牌Nicole +Felicia為她量身打造。圖／摘自Youtube
泰勒絲這次在《I Bet You Think About Me》的MV中展現出華麗夢幻的穿衣風格，其中兩套紅、白禮服由台灣頂級訂製品牌Nicole +Felicia為她量身打造。圖／摘自Youtube
這二款禮服共花費3000小時製作，運用了大量的手工立體花朵營造出浪漫氛圍。圖／Nicole +Felicia提供
這二款禮服共花費3000小時製作，運用了大量的手工立體花朵營造出浪漫氛圍。圖／Nicole +Felicia提供
這二款禮服共花費3000小時製作，運用了大量的手工立體花朵營造出浪漫氛圍。圖／Nicole +Felicia提供
這二款禮服共花費3000小時製作，運用了大量的手工立體花朵營造出浪漫氛圍。圖／Nicole +Felicia提供
這二款禮服共花費3000小時製作，運用了大量的手工立體花朵營造出浪漫氛圍。圖／Nicole +Felicia提供
這二款禮服共花費3000小時製作，運用了大量的手工立體花朵營造出浪漫氛圍。圖／Nicole +Felicia提供
泰勒絲這次在《I Bet You Think About Me》的MV中展現出華麗夢幻的穿衣風格，其中兩套紅、白禮服由台灣頂級訂製品牌Nicole +Felicia為她量身打造。圖／摘自Youtube、Nicole +Felicia提供
泰勒絲這次在《I Bet You Think About Me》的MV中展現出華麗夢幻的穿衣風格，其中兩套紅、白禮服由台灣頂級訂製品牌Nicole +Felicia為她量身打造。圖／摘自Youtube、Nicole +Felicia提供
泰勒絲這次在《I Bet You Think About Me》的MV中展現出華麗夢幻的穿衣風格，其中兩套紅、白禮服由台灣頂級訂製品牌Nicole +Felicia為她量身打造。圖／Nicole +Felicia提供
泰勒絲這次在《I Bet You Think About Me》的MV中展現出華麗夢幻的穿衣風格，其中兩套紅、白禮服由台灣頂級訂製品牌Nicole +Felicia為她量身打造。圖／Nicole +Felicia提供
亞曼達塞佛瑞前陣子拍攝彩妝品牌廣告時，身上的白紗禮服也是出自Nicole +Felicia的設計。圖／摘自IG
亞曼達塞佛瑞前陣子拍攝彩妝品牌廣告時，身上的白紗禮服也是出自Nicole +Felicia的設計。圖／摘自IG
泰勒絲這次在《I Bet You Think About Me》的MV中展現出華麗夢幻的穿衣風格，其中兩套紅、白禮服由台灣頂級訂製品牌Nicole +Felicia為她量身打造。圖／摘自Youtube
泰勒絲這次在《I Bet You Think About Me》的MV中展現出華麗夢幻的穿衣風格，其中兩套紅、白禮服由台灣頂級訂製品牌Nicole +Felicia為她量身打造。圖／摘自Youtube
這二款禮服共花費3000小時製作，運用了大量的手工立體花朵營造出浪漫氛圍。圖／Nicole +Felicia提供
這二款禮服共花費3000小時製作，運用了大量的手工立體花朵營造出浪漫氛圍。圖／Nicole +Felicia提供

品牌 泰勒絲

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