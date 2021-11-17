量販超市齊抗漲！家樂福、愛買量販推百款商品買1送1

近期民生物資紛紛喊漲，經濟部與各大超市量販業者達成共識，設置民生必需品抗漲專區平穩物價，包括家樂福、愛買、美廉社等賣場超市皆配合推出買1送1、加贈點數、價格直降等優惠。

愛買量販即日起至11月30日推出「超過220款主婦最愛的民生商品買1送1」，包括米、油、泡麵、火鍋湯底、牙膏等民生指標性商品，除了在賣場入口處將特價資訊告示給民眾參考，也會在沙拉油、泡麵、麵條、衛生紙等品類區域將優惠抗漲商品明確標示清楚，方便民眾選購。另外，月底前同步實施卡友專屬的「黑色購物節」優惠，包含大小家電、3C配件、熱銷夯品齊推激殺價，最低4.8折起，第2波優惠則將於11月26日至11月29日限時4天，推出電視、冰箱、吸塵器、微波爐、電鍋、行動硬碟最低7折起。

家樂福抗漲專區則是精選超過300項商品，提供保證長期穩定不漲的安心價，另有眾多買1送1、第2件5折、加贈會員點數的商品，提供上千種商品促銷優惠，其中，家樂福自有品牌更是絕對抗漲物超所值的選擇。11月19日至11月21日更於全台家樂福量販/超市推出2,000支商品大出清，最低下殺2.5折，康寧花漾派對超值餐盤組6件式原價1,599元，特價只要399元；家福蘆薈濃縮洗衣精，原價139元，特價更只要銅板價41元。