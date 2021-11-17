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量販超市齊抗漲！家樂福、愛買量販推百款商品買1送1

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
即日起愛買量販於賣場入口處將檔期民生商品特價資訊告示給民眾參考，一起省荷包。圖／愛買量販提供
即日起愛買量販於賣場入口處將檔期民生商品特價資訊告示給民眾參考，一起省荷包。圖／愛買量販提供

近期民生物資紛紛喊漲，經濟部與各大超市量販業者達成共識，設置民生必需品抗漲專區平穩物價，包括家樂福愛買、美廉社等賣場超市皆配合推出買1送1、加贈點數、價格直降等優惠。

愛買量販即日起至11月30日推出「超過220款主婦最愛的民生商品買1送1」，包括米、油、泡麵、火鍋湯底、牙膏等民生指標性商品，除了在賣場入口處將特價資訊告示給民眾參考，也會在沙拉油、泡麵、麵條、衛生紙等品類區域將優惠抗漲商品明確標示清楚，方便民眾選購。另外，月底前同步實施卡友專屬的「黑色購物節」優惠，包含大小家電、3C配件、熱銷夯品齊推激殺價，最低4.8折起，第2波優惠則將於11月26日至11月29日限時4天，推出電視、冰箱、吸塵器、微波爐、電鍋、行動硬碟最低7折起。

家樂福抗漲專區則是精選超過300項商品，提供保證長期穩定不漲的安心價，另有眾多買1送1、第2件5折、加贈會員點數的商品，提供上千種商品促銷優惠，其中，家樂福自有品牌更是絕對抗漲物超所值的選擇。11月19日至11月21日更於全台家樂福量販/超市推出2,000支商品大出清，最低下殺2.5折，康寧花漾派對超值餐盤組6件式原價1,599元，特價只要399元；家福蘆薈濃縮洗衣精，原價139元，特價更只要銅板價41元。

另外，美廉社配合經濟部平價專區也在全省門市特別設置「精、惠、省」專區，每週從民生必需品中的米、蛋、鮮奶、油品、衛生紙中挑選最熱銷的商品給予最大折扣，於11月份的每週五、六、日，以限期限購的方式銷售。另外，還有老顧客最愛的即期品專區，每日下午2點後將保存期限只剩2日內的即期商品貼上降價標籤，最多降至6折左右，此外，每一個優惠檔期的過季商品也會規劃成一個專區出清。

美廉社門市設置「精、惠、省」特價區，檔檔有優惠讓民眾不為通膨漲價擔心。圖／三商家購提供
美廉社門市設置「精、惠、省」特價區，檔檔有優惠讓民眾不為通膨漲價擔心。圖／三商家購提供
家樂福抗漲專區提供眾多買1送1、第2件5折、加贈會員點數的商品，其中自有品牌商品更是絕對抗漲物超所值的保證。圖／家樂福提供
家樂福抗漲專區提供眾多買1送1、第2件5折、加贈會員點數的商品，其中自有品牌商品更是絕對抗漲物超所值的保證。圖／家樂福提供
即日起愛買量販於沙拉油、泡麵、麵條、衛生紙等品類區域將優惠抗漲商品明確標示清楚，方便民眾選購。圖／愛買量販提供
即日起愛買量販於沙拉油、泡麵、麵條、衛生紙等品類區域將優惠抗漲商品明確標示清楚，方便民眾選購。圖／愛買量販提供
家樂福抗漲專區則精選超過300項商品，提供保證長期穩定不漲的安心價。圖／家樂福提供
家樂福抗漲專區則精選超過300項商品，提供保證長期穩定不漲的安心價。圖／家樂福提供
惜食不浪費，美廉社推即期品降價銷售專區，小資族、老顧客採購密技。圖／三商家購提供
惜食不浪費，美廉社推即期品降價銷售專區，小資族、老顧客採購密技。圖／三商家購提供

家樂福 衛生紙 愛買

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