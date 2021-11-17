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星二代神複製大衛貝克漢超強魅力 羅密歐貝克漢代言帥現街頭

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
羅密歐與自己的代言廣告自拍同框。圖／摘自instagram
羅密歐與自己的代言廣告自拍同框。圖／摘自instagram

步上父親大衛貝克漢的腳步，也以職業足球員為目標的羅密歐貝克漢（Romeo Beckham），絕對是歐陸最炙手可熱的「星二代」。因為他同時複製了父親的超強魅力，以及母親維多利亞貝克漢的高冷精緻氣質，讓Canada Goose進軍鞋履市場之際，就找了他擔綱形象大使的工作。

在貝克漢一家四個孩子中，羅密歐一直都被外界認為長得最像媽媽維多利亞，而他的穿搭品味也早在兒童時期就被雜誌的時尚排行榜認可。在今年，他除了成為與父親一樣的職業球員，還收穫了個人第一個時尚雜誌封面，大秀肌肉展現陽光帥氣。沒隔多久新的身份又到手，更成精品的廣告主角，因此instagram迅速累積超過300萬人追蹤，許多人都想了解這位新世代萬人迷的一舉一動。有顏值又有人氣，因此被加拿大機能服飾品牌相中，找羅密歐貝克漢擔任跨界鞋履市場的形象大使，並拍攝多幅穿搭鞋款的帥照。

羅密歐貝克漢演繹Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴。圖／Canada Goose提供
羅密歐貝克漢演繹Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴。圖／Canada Goose提供

先前曝光了羅密歐詮釋專為日常穿著設計、揉合義大利製鞋工藝打造Journey Boot旅行靴的形象照時，就獲得粉絲們的好評。而隨著天氣更加寒冷，Canada Goose也端出了以招牌Snow Mantra Parka派克大衣為靈感的Snow Mantra Boot雪靴，羅密歐貝克漢更是搶先上腳，以黑白色系的穿搭行走於雪地之中，呈現俐落又不羈的風格。而且當這系列形象帥照，矗立街頭後，羅密歐貝克漢也忍不住自拍同框，並分享到instagram上，有網友就覺得他復刻出父親的帥度，但同時又有媽媽的高級臉，因此連大衛貝克漢也按讚認證。

羅密歐貝克漢演繹Canada Goose Journey Boot旅行靴。圖／Canada Goose提供
羅密歐貝克漢演繹Canada Goose Journey Boot旅行靴。圖／Canada Goose提供

羅密歐貝克漢與自己的代言廣告自拍同框。圖／摘自instagram
羅密歐貝克漢與自己的代言廣告自拍同框。圖／摘自instagram

羅密歐貝克漢演繹Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴。圖／Canada Goose提供
羅密歐貝克漢演繹Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴，官網獨賣。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴，官網獨賣。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴44,100元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴44,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴44,100元。圖／Canada Goose提供
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