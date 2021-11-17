星二代神複製大衛貝克漢超強魅力 羅密歐貝克漢代言帥現街頭

步上父親大衛貝克漢的腳步，也以職業足球員為目標的羅密歐貝克漢（Romeo Beckham），絕對是歐陸最炙手可熱的「星二代」。因為他同時複製了父親的超強魅力，以及母親維多利亞貝克漢的高冷精緻氣質，讓Canada Goose進軍鞋履市場之際，就找了他擔綱形象大使的工作。

在貝克漢一家四個孩子中，羅密歐一直都被外界認為長得最像媽媽維多利亞，而他的穿搭品味也早在兒童時期就被雜誌的時尚排行榜認可。在今年，他除了成為與父親一樣的職業球員，還收穫了個人第一個時尚雜誌封面，大秀肌肉展現陽光帥氣。沒隔多久新的身份又到手，更成精品的廣告主角，因此instagram迅速累積超過300萬人追蹤，許多人都想了解這位新世代萬人迷的一舉一動。有顏值又有人氣，因此被加拿大機能服飾品牌相中，找羅密歐貝克漢擔任跨界鞋履市場的形象大使，並拍攝多幅穿搭鞋款的帥照。

羅密歐貝克漢演繹Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴。圖／Canada Goose提供

先前曝光了羅密歐詮釋專為日常穿著設計、揉合義大利製鞋工藝打造Journey Boot旅行靴的形象照時，就獲得粉絲們的好評。而隨著天氣更加寒冷，Canada Goose也端出了以招牌Snow Mantra Parka派克大衣為靈感的Snow Mantra Boot雪靴，羅密歐貝克漢更是搶先上腳，以黑白色系的穿搭行走於雪地之中，呈現俐落又不羈的風格。而且當這系列形象帥照，矗立街頭後，羅密歐貝克漢也忍不住自拍同框，並分享到instagram上，有網友就覺得他復刻出父親的帥度，但同時又有媽媽的高級臉，因此連大衛貝克漢也按讚認證。

羅密歐貝克漢演繹Canada Goose Journey Boot旅行靴。圖／Canada Goose提供

羅密歐貝克漢與自己的代言廣告自拍同框。圖／摘自instagram

羅密歐貝克漢演繹Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴，官網獨賣。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Snow Mantra Boot雪靴44,100元。圖／Canada Goose提供