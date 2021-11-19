teamLab未來遊樂園開展好評不斷！主辦攜手O.P.I推美甲單色服務&購票優惠

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab現正於台北士林國立臺灣科學教育館繽紛展出中。本次展出的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，並以科技、藝術、互動建構出近700坪超大型沉浸式夢幻世界，展出即獲網美族群和藝術喜愛者們的熱烈推薦，無論哪一種style女性皆可在這場域中找到樂趣，可謂是今年最火紅的打卡熱點。

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