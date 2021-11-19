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teamLab未來遊樂園開展好評不斷！主辦攜手O.P.I推美甲單色服務&購票優惠

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／O.P.I提供
圖／O.P.I提供

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab現正於台北士林國立臺灣科學教育館繽紛展出中。本次展出的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，並以科技、藝術、互動建構出近700坪超大型沉浸式夢幻世界，展出即獲網美族群和藝術喜愛者們的熱烈推薦，無論哪一種style女性皆可在這場域中找到樂趣，可謂是今年最火紅的打卡熱點。

除提供良好觀展品質和內容外，主辦單位聯合數位文創也希望提供加值的看展福回饋給展覽購票者，特別與世界沙龍美甲第一品牌OPI攜手合作，凡購買OPI經典指彩禮盒，即獲得teamLab未來遊樂園優惠折扣碼30元，折扣碼有效期限至11/30可使用於udn售票網線上購票（展覽全票原價380元）。同時於展覽期間，憑teamLab未來遊樂園udn售票網電子票券，至OPI實體專櫃、門市以及友好沙龍店家，更可享OPI手部美甲單色服務專屬優惠800元（原價1,000元）※ 上述優惠內容包含OPI經典指彩上色+基礎手部保養，每人限使用乙次，每日服務名額有限，詳情請上「udn瘋活動 最新消息」查詢。

熱烈邀請每一位喜愛藝術展覽的民眾們利用平日時間前去台北士林科教館FUN玩teamLab未來遊樂園的共創樂趣！還可憑展覽票樂享世界沙龍美甲第一品牌OPI提供的美甲上色服務，讓喜愛藝術展的你大玩指尖時尚，在指甲藝術裡找到屬於自己的命定色，為小小的指尖，注入色彩能量，給你百分百的看展心情指數！

●結合聲光互動夢幻藝術展「teamLab未來遊樂園」即起至11/30於udn售票網線上購票輸入OPI專屬優惠折扣碼，享展覽活動價$350/張。購票請上udn售票網，另有團體大宗購票，請洽：(02)7721-6955 #1。

遊樂園 文創

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