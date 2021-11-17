膠原蛋白搖進茶飲！萬波 X VitaBeauty這一杯愈喝愈美

被稱作「2021年度超狂聯名」的手搖新品，萬波 X VitaBeauty聯手推出「古溜葡萄膠原冰茶」、「膨皮西柚膠原冰茶」，強調每杯都加入滿滿一瓶膠原蛋白飲。

VitaBeauty是全球電腦品牌宏碁旗下主打的膠原蛋白飲品，近年來Acer積極朝生活風格品牌發展，並攜手營養師及專業團隊正式跨足生活飲品市場，接連推出能量飲及膠原蛋白飲系列飲品。

此次聯名新品，皆選用健康無負擔的水果原料設計。「古溜葡萄膠原冰茶」是以葡萄果汁和木柵四季春調製，酸甜清爽，並添加蘆薈果肉讓口感升級；「膨皮西柚膠原冰茶」以新鮮葡萄柚榨出原汁，選用碧螺春綠茶作為基底，除了喝得到葡萄柚的果肉，還加上萬波人氣愛玉。業者表示，兩款新品每杯皆加入一整瓶Vitabeauty玫瑰石榴膠原蛋白飲，每瓶內含5000mg加拿大極生膠原蛋白。

兩款聯名新品將於11/19在全台門市同步發售，外送平台由Uber Eats獨家販售，即使加入了一整瓶價值100元的Vitabeauty玫瑰石榴膠原蛋白飲，每杯售價只要60元。