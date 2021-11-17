泫雅合體男友金曉鐘搶錢 雙人辣秀腹肌、豐乳高調曬愛

向來不缺辣照的泫雅，9月時和男友Dawn（E'Dawn，金曉鐘）合組成新團體，在新歌《PING PONG》MV中，仍然相當奔放的以各式泳衣、性感內衣、蕾絲元素、超短褲等風格穿搭，讓性感小野馬變成火辣小野貓，在鏡頭前擺弄各種喵星人姿勢，讓網友招架不住留言「辣死我了」。

近期兩人還在社群平台上慶祝《PING PONG》MV突破400萬人次的觀賞，堪稱是韓國演藝圈內最高調曬愛的情侶檔。而兩人合體也分發揮了一加一大於二的效果，紛紛讓廠商樂於找他們共同詮釋新品。像是Onitsuka Tiger與nowartt合作的秋冬系列，就找了泫雅和Dawn一同拍攝形象短片。如同他們在新歌的MV一樣，兩人都盡力的熱舞，凸顯新品與潮流結合的意念。不僅如此，泫雅和Dawn依舊維持自己風格，在鏡頭前有各種緊貼彼此的惹火姿態，還加碼呈現了胸腹肌、纖腰與豐乳，讓粉絲看了都臉紅心跳。

IU李知恩詮釋New Balance新鞋。圖／New Balance提供

而New Balance在這季推出All-Terrain 57/40與327鞋款之際，也交由品牌形象大使IU李知恩來傳遞戶外冒險精神。IU腳踩New Balance新鞋，分別身穿了刷毛外套與緊身褲，以及黑色膝上短裙搭配白色T恤造型。無論是坐在骨董車上還是演出加油的姿勢，都有著青春俏皮魅力。其中的短裙穿搭，更讓IU秀出美腿，呈現難得的小性感。All-Terrain 57/40推出三款各自搭載專屬機能鞋款，包括CORDURA防撕裂尼龍、防水透氣薄膜GORE-TEX和選用3M反光科技。而且均在鞋頭和中段鑲片加上重複且醒目標誌，因此在米白和黑色鞋面上尤其搶眼。

IU李知恩詮釋New Balance新鞋。圖／New Balance提供

IU李知恩詮釋New Balance新鞋。圖／New Balance提供

IU李知恩詮釋New Balance新鞋。圖／New Balance提供

IU李知恩詮釋New Balance新鞋。圖／New Balance提供

IU李知恩詮釋New Balance新鞋。圖／New Balance提供

New Balance 327鞋3,280元。圖／New Balance提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66 SD PF鞋。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger HMR PEAK TRAINER登山靴6,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

New Balance All-Terrain 57/40鞋4,280元。圖／New Balance提供