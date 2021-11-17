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泫雅合體男友金曉鐘搶錢 雙人辣秀腹肌、豐乳高調曬愛
向來不缺辣照的泫雅，9月時和男友Dawn（E'Dawn，金曉鐘）合組成新團體，在新歌《PING PONG》MV中，仍然相當奔放的以各式泳衣、性感內衣、蕾絲元素、超短褲等風格穿搭，讓性感小野馬變成火辣小野貓，在鏡頭前擺弄各種喵星人姿勢，讓網友招架不住留言「辣死我了」。
近期兩人還在社群平台上慶祝《PING PONG》MV突破400萬人次的觀賞，堪稱是韓國演藝圈內最高調曬愛的情侶檔。而兩人合體也分發揮了一加一大於二的效果，紛紛讓廠商樂於找他們共同詮釋新品。像是Onitsuka Tiger與nowartt合作的秋冬系列，就找了泫雅和Dawn一同拍攝形象短片。如同他們在新歌的MV一樣，兩人都盡力的熱舞，凸顯新品與潮流結合的意念。不僅如此，泫雅和Dawn依舊維持自己風格，在鏡頭前有各種緊貼彼此的惹火姿態，還加碼呈現了胸腹肌、纖腰與豐乳，讓粉絲看了都臉紅心跳。
而New Balance在這季推出All-Terrain 57/40與327鞋款之際，也交由品牌形象大使IU李知恩來傳遞戶外冒險精神。IU腳踩New Balance新鞋，分別身穿了刷毛外套與緊身褲，以及黑色膝上短裙搭配白色T恤造型。無論是坐在骨董車上還是演出加油的姿勢，都有著青春俏皮魅力。其中的短裙穿搭，更讓IU秀出美腿，呈現難得的小性感。All-Terrain 57/40推出三款各自搭載專屬機能鞋款，包括CORDURA防撕裂尼龍、防水透氣薄膜GORE-TEX和選用3M反光科技。而且均在鞋頭和中段鑲片加上重複且醒目標誌，因此在米白和黑色鞋面上尤其搶眼。
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