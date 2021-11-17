聽新聞
test
0:00 / 0:00
身份證有「1、2、8」任2碼 哞哞屋送「烏魚子吃到飽」
快拿出身份證，看看你是不是幸運得主！位於西門町的燒肉吃到飽餐廳「哞哞屋」，自即日起限時推出身份證對對碰活動，凡身份證字號有「1、2、8」中任2碼，全桌就可享「北港烏魚子吃到飽」，為燒肉食光帶來鮮美海味與奢侈感。
以日式燒肉為主軸的「哞哞屋」，供應鹿兒島A5和牛、美國見島和牛、美國SRF金牌極黑和牛、澳洲M8～M9+黑毛和牛、澳洲牛舌、美國Prime級冷藏安格斯牛排等食材，通通均採無限供應，另外店內還提供有許多日式服裝道具供賓客更換，增加用餐打卡的樂趣。
即日起至12月17日期間，凡4成人以上同行，提前至少1日預約定位並告知參與活動，且選擇1,288或1,688元的吃到飽方案，就能參與「哞哞屋和牛燒烤烏魚季」活動，只要同行者中，其中1位的身份證含有「1、2、8」任2碼，就可全桌免費升級「雲林北港烏魚子」吃到飽。烏魚子除了可以單吃、配燒肉品嚐，業者也推薦將菜單中的北海道生食級大干貝炙燒後，夾入烏魚子，製作成超豪華的「干貝烏金漢堡」，更添爽快感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言