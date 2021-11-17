身份證有「1、2、8」任2碼　哞哞屋送「烏魚子吃到飽」

快拿出身份證，看看你是不是幸運得主！位於西門町的燒肉吃到飽餐廳「哞哞屋」，自即日起限時推出身份證對對碰活動，凡身份證字號有「1、2、8」中任2碼，全桌就可享「北港烏魚子吃到飽」，為燒肉食光帶來鮮美海味與奢侈感。

以日式燒肉為主軸的「哞哞屋」，供應鹿兒島A5和牛、美國見島和牛、美國SRF金牌極黑和牛、澳洲M8～M9+黑毛和牛、澳洲牛舌、美國Prime級冷藏安格斯牛排等食材，通通均採無限供應，另外店內還提供有許多日式服裝道具供賓客更換，增加用餐打卡的樂趣。