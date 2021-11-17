快訊

飆罵王炳忠「狗兒子」挨告 館長被判拘役30天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家便利商店推3款限量「愛心限定款」蛋糕助浪浪溫飽

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「點數做公益」雙管道捐點數換糧食，幫助浪浪毛小孩。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「點數做公益」雙管道捐點數換糧食，幫助浪浪毛小孩。圖／全家便利商店提供

根據農委會調查，去年全國遊蕩犬隻約15.5萬隻，而目前全台公立收容所僅可容納7,000多隻，其他則需仰賴民間的貓狗園收容，但受疫情影響、捐款緊縮，收容貓狗的動保團體頻傳斷糧、缺糧危機。今年全家便利商店「愛多一點，浪浪飽一點」點數做公益，首度攜手「台灣動物緊急救援小組」，即日起至明年1月11日發起兩大公益行動，民眾可以會員App直接捐點，或至門市購買3款愛心限定蛋糕、全家便利商店即額外捐出同等於該商品累點之點數，目標募集1.5億點，幫助全台超過140個貓狗園、近2萬隻流浪貓狗的餐食需求。

全家便利商店自2018年底以會員App千萬會員數基礎，首創打造點數做公益行動，鼓勵民眾捐點換物資幫助弱勢族群，平均每年募得10億點愛心點數；去年開始將弱勢關懷延伸至毛孩，共募得3.95億點數，轉換成1.7萬公斤糧食，幫助中華民國保護動物「八里保育場」募得近一年飼料。

今年全家便利商店將3款均年銷破150萬個的暢銷蛋糕「杯子蛋糕」、「雪花蛋糕」、「重黑巧克力蛋糕」，換上繪有可愛毛孩的限定包裝，3款限定包裝各限量20萬個，全台共60萬個。即日起至明年1月11日到全台全家便利商店門市購買愛心限定款蛋糕，全家便利商店即捐出同等於商品累點之點數，換成全台貓狗園的浪浪糧食。

本次的「杯子蛋糕」風味升級、由100%戀職人鮮乳添加、加入天然香草香料帶出香草風味與乳香交織，口感綿密，售價39元；「雪花蛋糕」使用進口天然香草籽萃取香料，同步提升蛋量增加蛋糕體柔軟度，售價25元；「重黑巧克力蛋糕」則添加天然可可粉、巧克力醬，售價25元。3款蛋糕商品均有通過Clean Label潔淨標示。

全家便利商店特別邀請關注貓狗園浪浪議題的名人共襄盛舉，包含桌球教父莊智淵、藝人李千娜、ㄚ頭（詹子晴）、郭昱晴、獸醫師老韓和林子軒，以及擁有萬人粉絲的安溪國中校犬可樂。其中，身兼插畫家身分的獸醫師老韓更將合作名人的7隻毛孩圖像，設計在3款愛心限定款蛋糕外包裝，期望透過可愛畫風吸引更多消費者購買。

全家便利商店即日起至明年1月11日推出「買糕點，我捐點」公益活動，將3款均年銷破150萬個的暢銷蛋糕「杯子蛋糕」、「雪花蛋糕」、「重黑巧克力蛋糕」換上繪有可愛毛孩的限定包裝，各限量20萬個，全台共60萬個。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至明年1月11日推出「買糕點，我捐點」公益活動，將3款均年銷破150萬個的暢銷蛋糕「杯子蛋糕」、「雪花蛋糕」、「重黑巧克力蛋糕」換上繪有可愛毛孩的限定包裝，各限量20萬個，全台共60萬個。圖／全家便利商店提供
即日起至明年1月11日到全台全家便利商店門市購買愛心限定款蛋糕，全家便利商店即捐出同等於商品累點之點數，換成全台貓狗園的浪浪糧食。圖／全家便利商店提供
即日起至明年1月11日到全台全家便利商店門市購買愛心限定款蛋糕，全家便利商店即捐出同等於商品累點之點數，換成全台貓狗園的浪浪糧食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至明年1月11日推出「買糕點，我捐點」公益活動，將3款均年銷破150萬個的暢銷蛋糕「杯子蛋糕」、「雪花蛋糕」、「重黑巧克力蛋糕」換上繪有可愛毛孩的限定包裝，各限量20萬個，全台共60萬個。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至明年1月11日推出「買糕點，我捐點」公益活動，將3款均年銷破150萬個的暢銷蛋糕「杯子蛋糕」、「雪花蛋糕」、「重黑巧克力蛋糕」換上繪有可愛毛孩的限定包裝，各限量20萬個，全台共60萬個。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與台灣動物緊急救援小組合作推出「點數換糧」計畫，即日起至明年1月11日民眾可以會員App直接捐點，幫助浪浪毛小孩。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與台灣動物緊急救援小組合作推出「點數換糧」計畫，即日起至明年1月11日民眾可以會員App直接捐點，幫助浪浪毛小孩。圖／全家便利商店提供
全家便利商店創新推出「買糕點，我捐點」公益活動，以3款限量「點數做公益．愛心限定款」蛋糕募集愛心，幫助全台超過140個貓狗園、近2萬隻流浪貓狗的餐食需求。圖／全家便利商店提供
全家便利商店創新推出「買糕點，我捐點」公益活動，以3款限量「點數做公益．愛心限定款」蛋糕募集愛心，幫助全台超過140個貓狗園、近2萬隻流浪貓狗的餐食需求。圖／全家便利商店提供

便利商店 獸醫師

延伸閱讀

戴立綱今過52歲生日 新聞部悄訂蛋糕幫慶生

全家便利商店、署茗職茶聯名推「蕭魂芝士霜降鐵觀音」

日女IG賣自製《鬼滅之刃》蛋糕引網友狂讚 但下場超慘

全家便利商店「國際巧克力大賞」推10國、50款限定新品！「桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶」同步回歸

相關新聞

「雲中玉筵」第三次專拍「春秋戰國篇」 4件難得的稀有玉印

佳士得香港在2019、2020年連續推出「新石器時代篇」、「夏商西周篇」大受好評，掀起一陣古玉炫風，本季「雲中玉筵──春秋戰國篇」帶來77組（件）精彩拍，呈現「群龍爭勝」、「秦式玉器」、「戰國璽印」及「戰國帶鈎」等兼具藝術審美、學術文獻、實物考證多重價值的單元。

身份證有「1、2、8」任2碼　哞哞屋送「烏魚子吃到飽」

快拿出身份證，看看你是不是幸運得主！位於西門町的燒肉吃到飽餐廳「哞哞屋」，自即日起限時推出身份證對對碰活動，凡身份證字號...

鏡面的奇幻魔法 重塑空間獨特魅力

礙於舊有 RC 結構樓梯與預算的限制，約 20 坪的室內空間，如何重新分配場域與機能性，打造適合新婚夫妻真正合適的房子？

精準的混搭設計語彙 讓我們沉浸在擁有度假風情的家

家不只是身心的避風港，還是與家人共享生活、傳遞幸福的場域。

秋冬寢臥美學 打造舒適療癒夢鄉

全球疫情的延燒，改變了許多人的日常生活，心情上也不免受到影響，焦慮緊張影響到晚上的睡眠，打造一個舒適又健康的寢臥空間絕對是不能輕忽的事情...

膠原蛋白搖進茶飲！萬波 X VitaBeauty這一杯愈喝愈美

被稱作「2021年度超狂聯名」的手搖新品，萬波 X VitaBeauty聯手推出「古溜葡萄膠原冰茶」、「膨皮西柚膠原冰茶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。