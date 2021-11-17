全家便利商店推3款限量「愛心限定款」蛋糕助浪浪溫飽

根據農委會調查，去年全國遊蕩犬隻約15.5萬隻，而目前全台公立收容所僅可容納7,000多隻，其他則需仰賴民間的貓狗園收容，但受疫情影響、捐款緊縮，收容貓狗的動保團體頻傳斷糧、缺糧危機。今年全家便利商店「愛多一點，浪浪飽一點」點數做公益，首度攜手「台灣動物緊急救援小組」，即日起至明年1月11日發起兩大公益行動，民眾可以會員App直接捐點，或至門市購買3款愛心限定蛋糕、全家便利商店即額外捐出同等於該商品累點之點數，目標募集1.5億點，幫助全台超過140個貓狗園、近2萬隻流浪貓狗的餐食需求。

全家便利商店自2018年底以會員App千萬會員數基礎，首創打造點數做公益行動，鼓勵民眾捐點換物資幫助弱勢族群，平均每年募得10億點愛心點數；去年開始將弱勢關懷延伸至毛孩，共募得3.95億點數，轉換成1.7萬公斤糧食，幫助中華民國保護動物「八里保育場」募得近一年飼料。

今年全家便利商店將3款均年銷破150萬個的暢銷蛋糕「杯子蛋糕」、「雪花蛋糕」、「重黑巧克力蛋糕」，換上繪有可愛毛孩的限定包裝，3款限定包裝各限量20萬個，全台共60萬個。即日起至明年1月11日到全台全家便利商店門市購買愛心限定款蛋糕，全家便利商店即捐出同等於商品累點之點數，換成全台貓狗園的浪浪糧食。

本次的「杯子蛋糕」風味升級、由100%戀職人鮮乳添加、加入天然香草香料帶出香草風味與乳香交織，口感綿密，售價39元；「雪花蛋糕」使用進口天然香草籽萃取香料，同步提升蛋量增加蛋糕體柔軟度，售價25元；「重黑巧克力蛋糕」則添加天然可可粉、巧克力醬，售價25元。3款蛋糕商品均有通過Clean Label潔淨標示。