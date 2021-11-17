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王嘉爾「人間胸器」袒胸秀手表 龔俊時裝柔美戴Tiffany
昨（11月16）日，大陸智族GQ年度人物盛典（MEN OF THE YEAR）於海南島舉辦，頒獎典禮別開生面地在海邊的沙灘上登場，呼應回歸自然的年度主題。卡地亞Pasha代言人、潮流歌手王嘉爾（Jackson Wang），今年成立自己的潮流品牌，獲得今年「年度全能藝人獎」，在自己的IG分享沙灘美照。他敞開火紅的西裝外套，為粉絲獻上他最著名的「美胸」，並且將卡地亞的Pasha de Cartier腕表當作項鍊吊墜掛在胸前，秀手表的方式創意十足。
獲頒「年度人氣演員」的龔俊，今年以「山河令」溫客行一角爆紅，俊美的古裝扮相讓他躍升新一代的流量明星。不過其實他早在2015年就出道，「山河令」已經是他參與演出的第12部作品，可以說是苦熬出頭。這次以西裝造型出席頒獎典禮，在西裝翻領上配戴了Tiffany的Jean Schlumberger的綠松石胸針，搭配T系列鑽戒，展現清秀中帶點柔美的時裝風格，與古裝劇中武功高強的形象形成相當萌感的落差。
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