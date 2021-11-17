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陣容超豪華！莉莉柯林斯等12國際巨星為卡地亞愛在一起

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
12位品牌摯友集聚一堂拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
12位品牌摯友集聚一堂拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供

卡地亞發表全新「LOVE IS ALL」（禮讚真愛）形象影片，以大合唱形式集結眾多品牌摯友，組成史無前例的巨星陣容，以美式綜藝節目略為詼諧逗趣的「對嘴」（lip sing）形式，在慶祝相聚與親情的年末佳節時分，將溫暖正向的力量傳遞給世界。影片會在官方數位平台及Cartier Taiwan官方LINE帳號上播放。

這次參與演出的包括新生代霹靂嬌娃之一艾拉巴林斯卡（Ella Balinska）、義大利媽媽超模瑪莉亞卡拉波高諾（Mariacarla Boscono）、義大利國寶級性感女神莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）、東歐鋼琴天后卡蒂雅（Khatia Buniatishvili）、好萊塢巨星莉莉柯林斯（Lily Collins）、伊朗影后格什菲法拉哈尼（Golshifteh Farahani）、多才多藝的法國演員梅蘭妮蘿倫（Mélanie Laurent）、澳洲新生代美男歌手特洛伊希文（Troye Sivan）、最性格星二代薇洛史密斯（WillowSmith）、英國實力派演員安娜貝爾華麗絲（Annabelle Wallis）、曾為香港劍擊冠軍的潮流歌手王嘉爾、及「冰與火之歌」崛起的個性女星梅西威廉斯（Maisie Williams）。

卡地亞在巴黎、洛杉磯和上海匯聚12個獨特靈魂、12位品牌摯友各自貢獻創意與能量，為世界獻上一首愛的讚歌，由英國新銳導演暨時尚攝影師Charlotte Wales掌鏡，特別選用1970年代由Roger Glover和Ronnie JamesDio創作的「LOVE IS ALL」這首充滿力量的流行歌曲，以動感的旋律高唱「沒有人可以單打獨鬥」（Everybody’s got to live together），強調人必須跳脫框架、挑戰極限與跨越藩籬，以及克服人生中阻止我們前進與解放己心的障礙。

Annabelle Wallis配戴Panthere美洲豹系列作品拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
Annabelle Wallis配戴Panthere美洲豹系列作品拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
Maisie Williams配戴Juste un clou釘子系列與LOVE系列珠寶、Pasha de Cartier腕表拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
Maisie Williams配戴Juste un clou釘子系列與LOVE系列珠寶、Pasha de Cartier腕表拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
Willow Smith配戴卡地亞鑽石珠寶拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
Willow Smith配戴卡地亞鑽石珠寶拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
12位品牌摯友集聚一堂拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
12位品牌摯友集聚一堂拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
莫尼卡貝魯奇配戴卡地亞高級珠寶拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
莫尼卡貝魯奇配戴卡地亞高級珠寶拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
Mélanie Laurent配戴Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕表與Trinity系列珠寶拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
Mélanie Laurent配戴Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕表與Trinity系列珠寶拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯配戴Clash de Cartier系列珠寶拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯配戴Clash de Cartier系列珠寶拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
王嘉爾配戴Pasha de Cartier腕表與Juste un clou釘子系列珠寶拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供
王嘉爾配戴Pasha de Cartier腕表與Juste un clou釘子系列珠寶拍攝卡地亞「LOVE IS ALL」形象影片。圖／卡地亞提供

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