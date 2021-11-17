陣容超豪華！莉莉柯林斯等12國際巨星為卡地亞愛在一起

卡地亞發表全新「LOVE IS ALL」（禮讚真愛）形象影片，以大合唱形式集結眾多品牌摯友，組成史無前例的巨星陣容，以美式綜藝節目略為詼諧逗趣的「對嘴」（lip sing）形式，在慶祝相聚與親情的年末佳節時分，將溫暖正向的力量傳遞給世界。影片會在官方數位平台及Cartier Taiwan官方LINE帳號上播放。

這次參與演出的包括新生代霹靂嬌娃之一艾拉巴林斯卡（Ella Balinska）、義大利媽媽超模瑪莉亞卡拉波高諾（Mariacarla Boscono）、義大利國寶級性感女神莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）、東歐鋼琴天后卡蒂雅（Khatia Buniatishvili）、好萊塢巨星莉莉柯林斯（Lily Collins）、伊朗影后格什菲法拉哈尼（Golshifteh Farahani）、多才多藝的法國演員梅蘭妮蘿倫（Mélanie Laurent）、澳洲新生代美男歌手特洛伊希文（Troye Sivan）、最性格星二代薇洛史密斯（WillowSmith）、英國實力派演員安娜貝爾華麗絲（Annabelle Wallis）、曾為香港劍擊冠軍的潮流歌手王嘉爾、及「冰與火之歌」崛起的個性女星梅西威廉斯（Maisie Williams）。