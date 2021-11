陣容超豪華！莉莉柯林斯等12國際巨星為卡地亞愛在一起

卡地亞發表全新「LOVE IS ALL」(禮讚真愛)形象影片,以大合唱形式集結眾多品牌摯友,組成史無前例的巨星陣容,以美式綜藝節目略為詼諧逗趣的「對嘴」(lip sing)形式,在慶祝相聚與親情的年末佳節時分,將溫暖正向的力量傳遞給世界。影片會在官方數位平台及Cartier Taiwan官方LINE帳號上播放。

這次參與演出的包括新生代霹靂嬌娃之一艾拉巴林斯卡(Ella Balinska)、義大利媽媽超模瑪莉亞卡拉波高諾(Mariacarla Boscono)、義大利國寶級性感女神莫妮卡貝魯奇(Monica Bellucci)、東歐鋼琴天后卡蒂雅(Khatia Buniatishvili)、好萊塢巨星莉莉柯林斯(Lily Collins)、伊朗影后格什菲法拉哈尼(Golshifteh Farahani)、多才多藝的法國演員梅蘭妮蘿倫(Mélanie Laurent)、澳洲新生代美男歌手特洛伊希文(Troye Sivan)、最性格星二代薇洛史密斯(WillowSmith)、英國實力派演員安娜貝爾華麗絲(Annabelle Wallis)、曾為香港劍擊冠軍的潮流歌手王嘉爾、及「冰與火之歌」崛起的個性女星梅西威廉斯(Maisie Williams)。