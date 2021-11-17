下周氣溫急降！SOGO周年慶倒數6天保暖商機進擊

堅持只做12天周年慶的SOGO台北店，每年DM商品起碼與品牌廝殺三、四回砍價，就為了確保端出市場最超值價。一貫的商品力強度，加上今年還有五倍券助攻、天冷因素、通膨預期心理、改裝效應等因素連動下，讓SOGO第一波首6日業績超越去年水準，已達成整檔預算的65%。接著天氣又要變天、氣溫驟降，預期11月22日前的二波周年慶又將掀起一波保暖服飾、家電、寢具採購潮。

「氣溫愈低業績愈好」這是百貨做周年慶不變的通則，尤其保暖服飾、寢具、家電，天氣需要有感降溫，消費者的採購開關才會被啟動。不能出國情況下，去年國際精品賣到不夠賣，精品貨量加碼下單今年買氣持續大發，SOGO復興館首波國際精品成長3成，加上天冷也激出輕奢、服飾買氣，全館所有業種都達陣。像是LV、Burberry、Loro Piana等精品的喀什米爾(Cashmere) 圍巾，成為精品客必買的保暖配件，首4日每家都賣超過百條。冬天實穿的大衣，二波周年慶推出SISLEY牛角造型釦大衣原價9,980元，特價4,200元，直接殺到4.2折。

高單價香氛也是今年大黑馬，復興館diptyque曾單日業績破400萬，忠孝館也新進駐英國頂級百年香氛Creed，迎接個性化十足，每瓶動輒數千、上萬元的小眾香氛崛起的時代。對精品客人來說，他們主要是買新品，優惠折扣反而是附加的，SOGO復興館又有買氣新戰力，像是Balenciaga X Gucci的「The Hacker project」系列，幾乎進店者都是人手一袋；以及Louis Vuitton聯名日本潮流教父Nigo系列也即將在11月18日開賣。