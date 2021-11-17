日本工藝威士忌再一發！ 「遊佐」明年第一季登台

日本威士忌近年來風靡全世界，以與蘇格蘭威士忌截然不同的優雅細膩風格，成為相當受到矚目且持續有愛好者追棒的產區。看好日本威士忌的潛力的華揚國際，繼代理日本琦玉縣的「秩父（ChiChiBu）」與北海道的「厚岸（Akkeshi）」之後，今年再取得位於山形縣的「遊佐（YUZA）」蒸餾廠代理權，而「遊佐」蒸餾廠第一號作品YUZA First Edition 2022，將於明年2月以原桶強度裝瓶，目前進行最後的調整與測試，台灣預定將於明年第一季上市。

「遊佐」蒸餾廠是由位於山形縣的9家合資公司「金龍」所投資，該公司擁有在日本極為著名的燒酎品牌「爽」，考量公司長期的發展性而投入威士忌生產，2018年著手建廠，並於同年11月稼動。

「金龍」社長佐佐木雅晴表示：「雖然我們擁有豐富的燒酎製作經驗，但仍以釀酒的初心，虛心學習製作威士忌，三年來僅專注於威士忌釀造，向蘇格蘭Forsyth訂製蒸餾機，同時向他們學習釀製的方式；反覆確認與學習初蒸餾的酒經過三年的熟成，我認為是可以與蘇格蘭威士忌媲美同時具有日本威士忌醇和特色的美酒。」

「遊佐」明年首次登場的第一號作品YUZA First Edition 2022，是由該蒸餾廠由2018年11月到2019年1月間蒸餾出的150桶原酒中精選調和之作，該蒸餾廠的第一號作品，將於2022年2月由華揚國際在台灣代理銷售；「遊佐」第一號作品的原桶強度威士忌僅生產8,500瓶，且多數將保留於日本國內銷售，海外將於歐洲、台灣與新加坡少量發行。

「我們看好日本工藝威士忌的發展，很開心能在『秩父』與『厚岸』之後引進山形『遊佐』威士忌，日本的工藝蒸餾廠雖說是威士忌新手，但卻也是釀酒的老手，對威士忌的詮釋我認為非常值得期待。」華揚公司董事長黃培峻表示：「日本酒很講究地酒的特色，我們目前代的三個品牌由北到南『厚岸』泥煤的風味、『秩父』豐富醇和、『遊佐』順口圓潤各有特色，我期望未來能在日本其他地區找到風味、特色各異的酒廠引進到台灣，讓大家更了解日本工藝威士忌之美。」

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