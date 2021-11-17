快訊

全國750萬筆學生成績、家長個資駭光光 台南檢調逮4嫌

女車勤信曝光！盼冬天「sen轟」執勤能穿褲裝 台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民生物資上漲超有感 量販店推「抗漲省更多」專區

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
家樂福配合台南市政府，強化「抗漲省更多」專區，包括米、泡麵、麵條等民生物資。記者鄭維真／攝影
家樂福配合台南市政府，強化「抗漲省更多」專區，包括米、泡麵、麵條等民生物資。記者鄭維真／攝影

近期雞蛋、豬肉等民生物資紛紛上漲，讓民眾超有感，家樂福、愛買等量販店配合經濟部成立「平價專區」抗漲，台南市長黃偉哲今前往家樂福視察呼籲大家不必搶購、囤貨。法制處指，近期稽查18家業者，尚未有民生物資不合理漲價的情形，會持續查核價格變化，保障消費者權益。

家樂福南區公關經理呂承璁指出，家樂福配合台南市政府，強化「抗漲省更多」專區，包括米、泡麵、麵條等民生物資，提供各類平價商品之外，還有部分商品買1送1、買大包裝更划算、指定商品紅利點數20倍送安心價商品、聯名卡優惠活動等，讓民眾安心抗漲。

愛買即日起也在沙拉油、泡麵、衛生紙等區域標示優惠抗漲商品，截至11月底會祭出超過220款米、油、泡麵、火鍋湯底、牙膏等商品買1送1。美廉社則採限期限購，部分米類商品28折起。

台南市長黃偉哲說，台灣因國內外經濟因素，造成短期間國內物價上漲，民眾已有感日常生活物資的上漲，因應中央經濟部已規畫請大賣場業者成立民生物品「平價專區」、「平價標示」等，他呼籲民眾不必囤積，也不必搶購，希望可以達到消費資訊透明。

南市經發局長陳凱凌指出，國內經濟隨疫情紓緩復甦，加上國際油價居高不下，連帶影響民生物價，南市府配合中央政策，請賣場、量販店設置專區擺放各類抗漲商品，同商品類別架上標示抗漲商品，會由業者視各分店的消費者習慣以及分店面積來安排；挑選商品原則以「民生物資」、「並未漲價」為基礎，而不是選擇「同類中最便宜」商品，並做明確標示，且放在店面中顯眼處及入口處提供資訊，讓消費者方便挑選、安心購買。同時，也宣導公有零售市場攤商配合販售平價物資。

另外，民眾也可上「台南購物節」官網，「暢遊FUN台南」頁面內有「特惠專區」，提供可去哪裡買、比價等資訊。

法制處表示，消保官近期稽查18家業者，重要民生物資目前尚無不合理漲價的情形，未來仍會持續查核關注價格變化，避免物價不合理上漲，影響消費者權益。

台南 家樂福

延伸閱讀

市政、公投行程滿突胸悶 黃偉哲：無大礙僅有心律不整

遭網友影射是線民 台南市警方:市長黃偉哲已提告

遭指牽涉線民風暴突住院 黃偉哲暴瘦5公斤今首露面回應

競速溜冰雙金寶貝楊合貞返國休養 也祝南市長早日康復

相關新聞

精準的混搭設計語彙 讓我們沉浸在擁有度假風情的家

家不只是身心的避風港，還是與家人共享生活、傳遞幸福的場域。

秋冬寢臥美學 打造舒適療癒夢鄉

全球疫情的延燒，改變了許多人的日常生活，心情上也不免受到影響，焦慮緊張影響到晚上的睡眠，打造一個舒適又健康的寢臥空間絕對是不能輕忽的事情...

冷空氣下周報到 百貨周年慶保暖商機又一波

迎接年末天氣轉涼，保暖商機大熱門。百貨業者表示，雖說近幾天氣溫回升，但明（18）日起，東北風冷空氣增強，北部及東部溫度驟...

11月壽星吃「bb.q雞汽套餐」88折！愛啃炸雞開幕享8折

來自韓國的連鎖炸雞bb.q CHICKEN，在登台2週年之際宣佈，將於11月19日插旗中和，開設在台第12間門市，店內會...

民生物資上漲超有感 量販店推「抗漲省更多」專區

近期雞蛋、豬肉等民生物資紛紛上漲，讓民眾超有感，家樂福、愛買等量販店配合經濟部成立「平價專區」抗漲，台南市長黃偉哲今前往...

家樂福名店火鍋季 常溫、有料鍋底輕鬆買隨時澎湃開鍋

台灣火鍋市場年產值超過300億元，不只一年四季都愛吃鍋，天氣變冷更是無鍋不歡。今年在疫情影響之下，家樂福更發現民眾在家吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。