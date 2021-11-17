民生物資上漲超有感 量販店推「抗漲省更多」專區

近期雞蛋、豬肉等民生物資紛紛上漲，讓民眾超有感，家樂福、愛買等量販店配合經濟部成立「平價專區」抗漲，台南市長黃偉哲今前往家樂福視察呼籲大家不必搶購、囤貨。法制處指，近期稽查18家業者，尚未有民生物資不合理漲價的情形，會持續查核價格變化，保障消費者權益。

家樂福南區公關經理呂承璁指出，家樂福配合台南市政府，強化「抗漲省更多」專區，包括米、泡麵、麵條等民生物資，提供各類平價商品之外，還有部分商品買1送1、買大包裝更划算、指定商品紅利點數20倍送安心價商品、聯名卡優惠活動等，讓民眾安心抗漲。

愛買即日起也在沙拉油、泡麵、衛生紙等區域標示優惠抗漲商品，截至11月底會祭出超過220款米、油、泡麵、火鍋湯底、牙膏等商品買1送1。美廉社則採限期限購，部分米類商品28折起。

台南市長黃偉哲說，台灣因國內外經濟因素，造成短期間國內物價上漲，民眾已有感日常生活物資的上漲，因應中央經濟部已規畫請大賣場業者成立民生物品「平價專區」、「平價標示」等，他呼籲民眾不必囤積，也不必搶購，希望可以達到消費資訊透明。

南市經發局長陳凱凌指出，國內經濟隨疫情紓緩復甦，加上國際油價居高不下，連帶影響民生物價，南市府配合中央政策，請賣場、量販店設置專區擺放各類抗漲商品，同商品類別架上標示抗漲商品，會由業者視各分店的消費者習慣以及分店面積來安排；挑選商品原則以「民生物資」、「並未漲價」為基礎，而不是選擇「同類中最便宜」商品，並做明確標示，且放在店面中顯眼處及入口處提供資訊，讓消費者方便挑選、安心購買。同時，也宣導公有零售市場攤商配合販售平價物資。

另外，民眾也可上「台南購物節」官網，「暢遊FUN台南」頁面內有「特惠專區」，提供可去哪裡買、比價等資訊。

法制處表示，消保官近期稽查18家業者，重要民生物資目前尚無不合理漲價的情形，未來仍會持續查核關注價格變化，避免物價不合理上漲，影響消費者權益。