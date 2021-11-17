11月壽星吃「bb.q雞汽套餐」88折！愛啃炸雞開幕享8折

來自韓國的連鎖炸雞bb.q CHICKEN，在登台2週年之際宣佈，將於11月19日插旗中和，開設在台第12間門市，店內會推出期間限定的「雞汽套餐」，還有「11月壽星享88折」的優惠。另外王座餐飲也新推出炸雞品牌「AK CHICKEN愛啃炸雞」，提供台、韓、美式風味炸雞，開幕可享滿額8折的限時優惠。

創立於1995年的bb.q CHICKEN，目前全球店總數約3350間，並於2019年正式登台。隨著在台2週年，推出適合大人小孩的「雞汽套餐」，內含有蜂蜜蒜味炸雞、起司炸雞與韓式甘醬炸雞3款招牌去骨炸雞拼盤，再搭配可樂或七喜（2選2），原價每份459元，11月19日至11月30日期間，可享期間限定優惠價429元，11月壽星憑證件至店內用或外帶，可享88折優惠價378元。除此之外，即日起至11月19日期間，參與官方粉絲團活動，也有機會免費獲得雞汽套餐。

不僅慶祝登台2週年，bb.q CHICKEN也將於11月19日開設「中和中漢店」，是bb.q CHICKEN在台的第12間門市，並提供內用、外帶、外送服務（開幕當月僅內用與外帶）。為慶祝新店開幕，11月18日試營運可享外帶自取9折優惠，正式開幕將再推出優惠套餐，12月16日前成為享聚卡會員，還可獲得「炸年糕」兌換券（價值88元），限中和中漢店使用。

旗下擁有京都勝牛、銀座杏子日式豬排、大阪王將、段純貞等品牌的王座國際餐飲集團，自11月18日起也推出全新炸雞品牌「AK CHICKEN愛啃炸雞」，選用台灣冷藏雞的腿塊、雞腿、雞胸、雞翅等部位，經醃製後再裹粉烹炸，提供台式的經典鹽酥、美式原味、美式煙燻BBQ、韓式洋釀與蜂蜜蒜味等5種不同特色風味，並有400克（4塊）、800克（8塊）兩種規格，400克每份159～169元、800客每份318～338元。並可搭配副餐、飲料組成套餐，或規劃成2～6人份的套餐組合。