11月壽星吃「bb.q雞汽套餐」88折！愛啃炸雞開幕享8折
來自韓國的連鎖炸雞bb.q CHICKEN，在登台2週年之際宣佈，將於11月19日插旗中和，開設在台第12間門市，店內會推出期間限定的「雞汽套餐」，還有「11月壽星享88折」的優惠。另外王座餐飲也新推出炸雞品牌「AK CHICKEN愛啃炸雞」，提供台、韓、美式風味炸雞，開幕可享滿額8折的限時優惠。
創立於1995年的bb.q CHICKEN，目前全球店總數約3350間，並於2019年正式登台。隨著在台2週年，推出適合大人小孩的「雞汽套餐」，內含有蜂蜜蒜味炸雞、起司炸雞與韓式甘醬炸雞3款招牌去骨炸雞拼盤，再搭配可樂或七喜（2選2），原價每份459元，11月19日至11月30日期間，可享期間限定優惠價429元，11月壽星憑證件至店內用或外帶，可享88折優惠價378元。除此之外，即日起至11月19日期間，參與官方粉絲團活動，也有機會免費獲得雞汽套餐。
不僅慶祝登台2週年，bb.q CHICKEN也將於11月19日開設「中和中漢店」，是bb.q CHICKEN在台的第12間門市，並提供內用、外帶、外送服務（開幕當月僅內用與外帶）。為慶祝新店開幕，11月18日試營運可享外帶自取9折優惠，正式開幕將再推出優惠套餐，12月16日前成為享聚卡會員，還可獲得「炸年糕」兌換券（價值88元），限中和中漢店使用。
旗下擁有京都勝牛、銀座杏子日式豬排、大阪王將、段純貞等品牌的王座國際餐飲集團，自11月18日起也推出全新炸雞品牌「AK CHICKEN愛啃炸雞」，選用台灣冷藏雞的腿塊、雞腿、雞胸、雞翅等部位，經醃製後再裹粉烹炸，提供台式的經典鹽酥、美式原味、美式煙燻BBQ、韓式洋釀與蜂蜜蒜味等5種不同特色風味，並有400克（4塊）、800克（8塊）兩種規格，400克每份159～169元、800客每份318～338元。並可搭配副餐、飲料組成套餐，或規劃成2～6人份的套餐組合。
採雲端廚房概念打造的「AK CHICKEN愛啃炸雞」，雖無實體店面，但仍可於Ubereats及Foodpanda上購買。另外在京都勝牛、銀座杏子日式豬排、大阪王將、段純貞等11家指定門市可外帶。為慶祝新店開幕，11月18日至11月30日期間，至門市外帶自取，消費滿400可享8折，或是消費任一套餐加贈炸厚薯條1份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言