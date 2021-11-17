家樂福名店火鍋季 常溫、有料鍋底輕鬆買隨時澎湃開鍋

台灣火鍋市場年產值超過300億元，不只一年四季都愛吃鍋，天氣變冷更是無鍋不歡。今年在疫情影響之下，家樂福更發現民眾在家吃鍋的選擇也有所不同，除了名店聯名、經典老店成為熱賣保證，更偏好常溫鍋底、有料鍋底，容易保存又能輕鬆隨時開鍋，提升居家料理的「暖食力」。

常溫鍋底因為不用煩惱冰箱保存空間，成為疫情期間的熱門囤貨選擇，家樂福今年常溫鍋底超過6成都是新品，且有多款「打開就很有料」，包括天下第一鍋、安將食堂都主打超強CP值，不僅讓名店好滋味直接帶回家，安將食堂更將卑南族傳統「烤火聚」滋味還原，打開有近30%的滿滿肉塊，天下第一鍋更是讓經典的麻辣鴨血直接整包帶走，突然嘴饞也可以品嚐到好滋味的麻辣鍋。另外，六福皇宮也推出主打「精燉」的濃郁湯頭，原汁原味重現頤園及留園餐廳的好味道，同時在家樂福線上購物也獨家推出六福皇宮黃金蟲草鮑魚烏骨雞湯，內含整隻土雞慢火熬製，全台限量800盒，冬令進補、送禮伴手都很合適。

而冷凍鍋底則是主打「老味道」，包括90年歷史的龍鳳號第3代品牌「小沈爺」，店內招牌豬肚豬腸綜合湯湯頭濃郁用料也澎湃；而有60年主廚資歷的東北之家也老店經典酸菜白肉鍋湯底還原，還加入青花椒風味獨特；另外還有近50年的老字號寧記麻辣鍋到家樂福都可以直接帶回家。其他冷凍鍋底也主打3～4人小家庭份量，內含基礎底料，讓消費者省下備菜的時間。

除了鍋底，生鮮、配料也不能馬虎，包含逸香齋及南門市場魚丸店的蝦餃、魚餃、花枝餃、燕餃等餃類，還有以澎湖當地新鮮海鮮製成的品興行冷凍花枝魚漿系列，推出花枝蝦仁、花枝、海菜花枝、紫菜花枝、墨魚飛魚卵、飛魚卵花枝等6種口味；肉類則有家樂福獨家進口的CAB冷藏美國牛火鍋片，精選最高品質安格斯牛，以及家樂福自有品牌及爭鮮的日本北海道干貝，另外還有生凍帝王蟹腳、龍蝦身、南美白蝦等，一站購齊，瞬間讓鍋物再升級。