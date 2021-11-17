在IG跟品牌道歉 布蕾克到底對她的高跟鞋做了什麼事？

許多名人出席活動的造型都由設計師打理，但好萊塢女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）都是自己一手包辦，靠她對自己的瞭解和入行多年培養的時尚品味創造過不少經典look。不過前陣子她以一身紅色洋裝搭配紅鞋出席活動，卻在IG限時動態跟品牌們道歉，到底發生什麼事了？

原來，布蕾克當天穿了一雙Manolo Blahnik的紅色經典鞋款Hangisi，為了讓整體造型配色更一致，她選擇用紅色指甲油把鞋子上的水晶白鑽塗紅，剛好也呼應洋裝上的裝飾配色。Hangisi是Manolo Blahnik最標誌性的設計之一，依據鞋款的色系，主要搭配白鑽或是銀灰鑽。今年正逢品牌歡慶五十周年，推出「黃金膠囊系列」，最具代表的經典鞋款Hangisi也化身成為耀眼閃爍的金縷鞋，鞋頭上的鑽釦則是金色鑽飾，散發耀眼奪目的光芒。