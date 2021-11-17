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電影音樂會「漢斯季默：好萊塢王者之音」票房開紅盤 多位影評齊聲力挺

聯合新聞網 / 聯合數位文創
好萊塢「御用配樂大師」漢斯季默。圖／聯合數位文創提供
好萊塢「御用配樂大師」漢斯季默。圖／聯合數位文創提供

好萊塢「御用配樂大師」漢斯季默親自策畫的電影音樂會「漢斯季默：好萊塢王者之音」，即將於明年四月在台北流行音樂中心舉辦亞洲首演！啟售首月便開出票房紅盤，多個票區早已銷售一空，呼籲粉絲們把握機會搶票！

「漢斯季默：好萊塢王者之音」完整還原「全面啟動」、「神鬼奇航」、「獅子王」等多部熱門電影配樂，並且挑選各部經典電影中最重要、最具有意義的畫面呈現。演出在2018年推出時即造成轟動，在歐洲巡演更是一票難求。為了將這檔「史詩級」演出成功引進，主辦單位多次遠渡重洋與作曲家、製作人協商，雖一度因疫情影響而宣布延期，卻在主辦單位努力下，成功說服製作團隊在明年跨海來台獻藝。

接到演出重啟消息後，多位影評人齊聲力挺，影評人超粒方充滿期待的表示：「即使擁有再高等的耳機，還是遠比不上現場所帶來的震撼感！」影評人Super Y推薦：「如果想身歷其境體驗漢斯季默的音樂，千萬別錯過這次難得的機會！」

由聯合數位文創主辦的「漢斯季默：好萊塢王者之音」即將於2022年4月在臺北流行音樂中心首度登場。 振興加碼，輸入折扣碼【HIGHFIVE】即享88折優惠，購票請上udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2（每日9:00-18:00）。

好萊塢 電影 疫情

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