跟氣炸鍋差在哪？盤點10大網友熱議「氣炸烤箱」品牌

「氣炸烤箱」好處在哪？

近年來廚房小家電正夯，幾乎每個家庭都擁有一台「氣炸鍋」，但氣炸鍋容量小、料理模式單一，想要一機多功能，氣炸烤箱或水波爐也成為新趨勢。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，從PChome購物網、momo購物網、東森購物網等三大電商平台。為大家整理出前十大網路最夯、討論度最高的氣炸烤箱品牌，不管要絕美外型、超大容量或是多元料理方式都有，一次幫你比較清楚！

image source：VOTO KOREA Inc.台灣總代理





DV小學堂：「氣炸烤箱」跟「氣炸鍋」到底差在哪？

「氣炸烤箱」簡單來說，就是結合了氣炸鍋和烤箱的功能，利用加熱管與風扇透過「熱循環」將食物煮熟，相對較健康，可以搭配多樣系的料理配件，能處理的料理廣度更高。再來是容量夠大，相較氣炸鍋的空間更充分，還能同時進行兩三道不同料理，烤全雞、烤魚、烤蛋糕通通都能做，省時又省力，一台抵兩台！

至於各位廚神們，氣炸鍋和氣炸烤箱該如何選擇呢？基本上要考慮到廚房大小、人數、下廚頻繁度、料理多元性。若是空間夠大、一人以上的小家庭，平日又喜歡變化各種料理，氣炸烤箱就是不錯的選擇。如果是超懶惰的廚藝白癡、房子不太、居住人數少，平常煮飯簡單為主，還是先從氣炸鍋下手吧！

第十名：Ikiiki伊崎

愛美就選這一台！「氣炸烤箱界小清新」非Ikiiki伊崎莫屬，日系美型智能氣炸烤箱主打精緻絕美外型和配色，12公升走無印風格，IK-OT3202純白簡約、IK-OT3201蒂芬妮綠，光擺著就是種裝飾。14公升則是容量加大、更智能，特殊圓形窗設計可愛加分，IK-OT3203鮮紅超時尚，IK-OT3205湖水綠氣質滿分，每款都夢幻到不行，讓少女、少婦們陷入選擇困難。

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第九名：SANSUI山水

SANSUI山水主推的是12L旋風溫控智能氣炸烤箱SAF-553W-豪華版，最被推崇就是多樣化工具，在家就能擺出一桌好料。內附「烤雞叉」可以讓烤雞穩定在架上旋轉，簡簡單單就端出一隻烤全雞料理。還有轉籠可烘花生、堅果類、做地瓜球，串燒架一次搞定五六個串燒，家庭居酒屋直接開張。這台受許多部落客青睞，開箱加碼還開團購，也有人在PTT上揪團，難怪討論度飆到第九名。

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第八名：TATUNG大同

台灣人熱愛的老牌子大同，不只是家家戶戶都要有一台的電鍋，也有出多功能氣炸烤箱喔！採用手動旋鈕，功能、風速、溫度、時間均可自由調整，上中下三層隔層位，同時三層運作直接「一機三菜」超方便。重點是保持物美價廉的傳統，3字頭就可以帶回家，比買一台烤箱加一台氣炸鍋還省，許多主婦都能輕易下手！



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第七名：Giaretti珈樂堤

喜歡工業風、陽剛Style的人絕對不能錯過Giaretti的氣炸烤箱，全機不鏽鋼外殼，銀光閃閃頗具時尚感，內層不沾塗層，抹布擦洗就能乾淨溜溜，和氣炸鍋需要拆除裝備清洗相比，方便度絕對是一大福音，且24L的大容量直接辦趴踢烤整隻雞都很可以，360度的熱循環，不管是炸物、煮熟肉品海鮮通通都很夠用！

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image source: 義大利Giaretti臉書

第六名：Oster

美國Oster油切氣炸烤箱被封為是「廚房貴妃」，在美國上市後立刻就躍上亞馬遜高評價榜單，滿分5顆星就得到4.5顆星。烤箱22L大容量、360度熱對流烘烤只是基本，氣炸、烘烤、烘焙、燒烤、加熱5大功能，再送抽取式烤架、烤盤、氣炸籃，不管燒烤、炸物、甜點都能搞定，而且使用很直覺，讓懶人也能快速晉升達人。

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image source: Oster臉書

第五名：Cuisinart美膳雅

義大利品牌Cuisinart美膳雅氣炸烤箱，在好市多開賣立刻引起討論。不銹鋼簡約外型配上復古機械式旋鈕設計，好看又方便操作。優點是和他牌比起來，機身寬度減少15%體積，不少部落客實測更大推「加熱速度超快」很省時、自選吐司焦度更是貼心小巧思。不過小缺點是風扇、烤網不太好清理，怕麻煩建議先墊烘焙紙。

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第四名：VOTO

「一機救婚姻」的家電又來了！韓國VOTO品牌的氣炸烤箱團購品牌同樣賣的嚇嚇叫，簡約白、軍綠風，按鍵圖示讓人一眼明瞭，食物處理好一鍵按下，省去被油噴、怕煮焦的擔心，就連藝人柯以柔也推推好物，廚房裡怎能少了這一台！

VOTO氣炸烤箱全機不鏽鋼，沒有塑膠感或是塑料味，方正小巧的造型，放著看都美（誤），就連內附的烤盤也都採霧面不鏽鋼，整個質感Level Up，喜歡美美的主婦必敗款啊～

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第三名：CookPower鍋寶

結合氣炸鍋、烤箱、果乾機、麵包機、燒烤盤，「五機合體、力大無比」！12L容量就夠處理一家多口的胃，觸控式的智能面板大氣簡約，甚至超懂少女心推出粉紅Hello Kitty款，煮婦們下單速度快到讓人抓不住啊！

鍋寶這款氣炸烤箱高低溫範圍廣，可以低溫烘焙、高溫燒烤，還有解凍等功能，內含旋轉烘烤裝置，高溫減油80%，海陸空食材通通都能丟進去烤到爆。

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第二名：IRIS

各位煮夫、煮婦們想必對IRIS的氣炸烤箱不陌生，各部落客、網紅開箱到炸掉的IRIS氣炸多功能電烤箱，近幾年旋風登場，肯定要高CP值、夠美才能讓人一推再推～

IRIS氣炸烤箱有多種容量尺寸供消費者挑選，一台抵4台可以烤土司、烤雞、氣炸鍋，還有新手媽媽們最愛的果乾機，水果切片直接送進氣炸烤箱烘烤，寶寶們愛不釋手的天然果乾就上桌了，網友討論度第二名絕對讚的啦！

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第一名：422 Inc.

422 Inc.的氣炸烤箱小而巧、亮又美，基本款黑、白色系不說，跟上流行推出莫蘭迪綠、飽和粉紅，為小小的廚房增添一點少女風，做起菜來更有好心情～

說起這款氣炸烤箱，團購愛好者肯定都被洗版過一輪，號稱史上最美、團購最愛品牌，果然榮登網友最高討論第一名！玻璃螢幕觸控面板整個高科技起來，簡潔的設計不給你多餘無用的功能，管你是想要烤雞、炸薯條、做Pizza，16段料理模式應有盡有，一機通通搞定！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月05日至2021年11月04日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『氣炸烤箱』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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