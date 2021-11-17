韓劇帶貨女王回歸！宋慧喬《現正分手中》的迷你水桶包、外套 現正缺貨中

在排山倒海的宣傳攻勢中，韓劇《現正分手中》終於開播，有網友表示劇情太老哏、也有網友說看到第2集就會想追，不管戲劇內容如何，宋慧喬身上的所有代言也都跟著她成為場景的一部分，包括FENDI的時裝與包款、CHAUMET珠寶和鐘表，以及韓國服裝品牌MICHAA、美妝保養品牌雪花秀Sulhwasoo，都和她一起入鏡，成為女神加持的亮點單品。 《現正分手中》張基龍、宋慧喬首度合作拍攝形象圖，宋慧喬背著FENDI FF迷你mon tresor拉菲草水桶包款。圖／取自IG@nowwearebreakingup_official FENDI FF迷你mon tresor拉菲草水桶包款。圖／取自modesens.com

身為FENDI全球代言人，在《現正分手中》未開播前釋出的劇照中，宋慧喬穿著年輕俏麗的YOUR NAME HERE丹寧襯衫、Y21-21系列丹寧褲，搭配雪花秀肌本潤唇膏No.4玫瑰駝紅色（Rose Red）妝感，這身造型是劇中和張基龍首度合作拍攝宣傳畫報的場面，在她身上的FENDI FF迷你mon tresor拉菲草水桶包款，已顯示缺貨狀態，休閒風格加上她的慵懶髮型，顯得年輕。 宋慧喬身穿MICHAA韓牌服裝，搭配FENDI peekaboo essentially鴿灰色皮革手袋13萬5,000元、真絲綁帶6,500元。圖／取自IG@nowwearebreakingup_official FENDI peekaboo essentially鴿灰色皮革手袋，13萬5,000元。圖／取自FENDI官網