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韓劇帶貨女王回歸！宋慧喬《現正分手中》的迷你水桶包、外套 現正缺貨中
在排山倒海的宣傳攻勢中，韓劇《現正分手中》終於開播，有網友表示劇情太老哏、也有網友說看到第2集就會想追，不管戲劇內容如何，宋慧喬身上的所有代言也都跟著她成為場景的一部分，包括FENDI的時裝與包款、CHAUMET珠寶和鐘表，以及韓國服裝品牌MICHAA、美妝保養品牌雪花秀Sulhwasoo，都和她一起入鏡，成為女神加持的亮點單品。
身為FENDI全球代言人，在《現正分手中》未開播前釋出的劇照中，宋慧喬穿著年輕俏麗的YOUR NAME HERE丹寧襯衫、Y21-21系列丹寧褲，搭配雪花秀肌本潤唇膏No.4玫瑰駝紅色（Rose Red）妝感，這身造型是劇中和張基龍首度合作拍攝宣傳畫報的場面，在她身上的FENDI FF迷你mon tresor拉菲草水桶包款，已顯示缺貨狀態，休閒風格加上她的慵懶髮型，顯得年輕。
而另一套較為成熟的穿搭，來自MICHAA的細肩帶無袖白色上衣、皮革A字裙、羊毛混紡長版外套，點綴CHAUMET表款、手鍊，酒紅色小羊皮鞋款則來自ATHÉ Vanessa Bruno，手上拿著的是FENDI peekaboo essentially鴿灰色皮革手袋，她以這套裝束和張基龍共進晚餐，雖然她沒想起來張基龍是第一集開演3分鐘就和他一夜情的對象，有點不合理，但俊男美女還是賞心悅目，且MICHAA外套在播出第二天就售罄；這只鴿灰色手袋兩側搭配經典牛角鎖，內袋以黑色對比，中間設有隔板，手袋搭配可提式手把，也可調整為肩背、斜背，是相當受歡迎的尺寸。
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