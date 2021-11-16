史上最親民！犇「慢熬清燉牛肉爐」套餐　580就能開吃

氣溫漸涼之際，位於微風廣場內的「犇 燒肉．鍋物」以慢燉48小時的牛高湯為特色湯底，搭配上手切Prime牛小排、A5和牛片或軟滑嫩雞腿等不同主食，推出全新餐點「犇 慢熬清燉牛肉爐」，同時佐以美式風味牛胸河粉上桌，帶來異國風情的變化性，每套最低580元起，堪稱是犇史上最親民的套餐方案。

「慢熬清燉牛肉爐」的湯底，使用牛大骨、牛腩、牛胸與多種蔬果為基底，先熬煮10小時，再以48小時慢燉去蕪存菁，最後製成濃郁而甘甜的牛高湯，上桌時還可加入慢燉牛腩。主食部份，犇安排了4種主餐選擇，包括極上A5和牛片、低溫熟成手切牛、Prime牛小排與軟滑嫩雞腿（4擇1）。其中主打的低溫熟成手切牛，選用Prime牛小排，以現點現切的方式，手工切成長條形肉片上桌，在牛高湯內輕涮3～5秒、呈粉紅色即可食用，帶有牛肉本身的肉香與清甜，亦可自行搭配醬料品嚐。

套餐中，安排具有異國特色的「是拉差醬海鮮醬」，還有豆瓣醬、醬油膏等沾醬，可讓民眾自行搭配薑絲，調製成具有在地口味的薑絲醬油膏。另外不同於一般鍋物以雜炊粥收尾，套餐中提供「美式風味牛胸Pho（河粉）」，以吸收食材精華的湯頭，涮煮越式河粉之後，再佐以美國香菜、墨西哥青辣椒、檸檬、豆芽等配料，帶來道地的美式風味河粉，為民眾暖身暖心。