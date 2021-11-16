丁海寅登時尚雜誌年度風格人物 黑貓與珠寶雙倍賣萌

男性時尚雜誌《GQ》韓國版今日甫於官方instagram公佈2021年度風格人物（Men Of The Year以下簡稱MOTY）名單，包含李政宰、柳俊烈等多位男星皆屏雀中選。其中最「犯規」的當屬一身黑西裝、配戴Boucheron珠寶還抱著黑貓的丁海寅（정해인），賣萌同時散發貴族氣勢。

1988年出生的丁海寅，因主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》走紅，過往作品如《機智牢房生活》、《D.P：逃兵追緝令》皆可在影音串流平台Netflix上觀看，近日更有新戲《雪降花》與BLACKPINK的Jisoo合體拍情侶照，讓粉絲嗨炸。

本次他為時尚雜誌拍攝宣傳時，以一身黑搭配法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的多款Quatre珠寶如長項鍊、耳夾、戒指。Boucheron的Quatre系列過往擅長融合不同的貴金屬、紋飾、鑽石或陶瓷，創造出不受拘束的混搭風格，例如本次丁海寅選用的兩枚Quatre Classique系列的寬版與窄版耳夾，便創造出閃耀、自由的風格，珠寶皆使用白金、黃金和玫瑰金750、棕色PVD並鑲嵌鑽石，價格約自70,500元起。