台灣限定！運用四桶熟成工藝 慕赫12年台灣獨獻版問世

獨獻台灣的威士忌再「＋1」！被稱為蘇格蘭最神秘的酒廠慕赫（Mortlach），此次由慕赫首席調酒師Craig Wilson，運用創新訂製四桶熟成工藝，為台灣威士忌粉絲訂製的專屬「赫」禮——慕赫12年單一麥芽威士忌台灣獨獻版，是一款獻給台灣烈酒市場的尊榮版本威士忌，以「肉脂感（Meaty）」為首，增添果香層次的極致風味，齊揭開嶄新慕赫12年單一麥芽威士忌的傳奇之祕。

慕赫酒廠天才調酒師Craig Wilson運用具有層次深度、豐厚和諧的台灣風味為創作靈感，結合四桶熟成新工藝，以佩德羅希梅內斯（Pedro Ximinez）與奧洛羅索（Oloroso）頂級雪莉桶為主熟成調性，營造出馥郁醇厚的香濃莓果、圓潤細緻的絕佳風味，同時尾韻也交織著四種橡木桶中所賦予的濃郁香氣，層次更顯豐富鮮明。賦予獨獻台灣市場的慕赫12年單一麥芽威士忌，以40.4%的酒精濃度演繹極致醇厚酒體的風味變化，向風味之島台灣致敬。

台灣威士忌市場極度珍視風味層次的變化，也許正是因為台灣擁有全世界最獨特的「台灣菜系」。台灣菜系可以追溯到原住民時期、荷蘭及西班牙殖民者文化、到清治時期漢族閩南、漢族客家人的料理，日治時期的日本料理與引進西方料理、而後中華民國國民政府來台，帶來中國各省的料理，發展出揉合大江南北與西餐的料理文化，成為獨樹一幟的菜餚。養成台灣菜系承先啟後的豐富性與最刁嘴的台灣人。台灣人對風味的極致執著，依循著歷史脈絡，渾然天成。而味蕾的挑剔探索不限於飲食，在威士忌上更是，台灣身為世界第四大蘇格蘭威士忌進口國家，即可端見其消費者對於品質良好、風味獨特威士忌的追求。

擁有悠長歷史的慕赫酒廠，誕生於1823年，為斯貝賽（Speyside）地區舉世聞名的酒鎮——達夫鎮（Dufftown）首座合法威士忌酒廠。慕赫因其獨家精湛的2.81蒸餾工藝，層層淬鍊出飽滿的醇厚酒體，即是慕赫傳奇的一切起源。

有別於一般威士忌蒸餾廠的二次蒸餾，慕赫透過2.81蒸餾工藝，創造出三種風味迥異的新酒，一道道宛如建築工程般精密細膩的程序，成就極具風味變化的馥郁酒體。不僅獲得「達夫鎮野獸」的美譽，更成為蘇格蘭首席威士忌調酒師的首選臻品。珍貴的慕赫威士忌酒液，長久以來僅流通於少數威士忌高級鑑賞家之間，而這些資深行家們，也樂於獨享這近200年的稀世珍釀。

正因為慕赫的2.81蒸餾工藝極為精密而耗時，自創立以來僅有極少量的比例用於製作單一麥芽威士忌，因此在經典蒸餾秘方中，發展出威士忌地圖中極少見、僅能在3%的單一麥芽威士忌中所探尋到的珍稀肉脂感風味。

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