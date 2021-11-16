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五色再合體！RICHARD MILLE RM 65-01鈦金屬款式新亮相
鮮豔的顏色在大自然生物中常帶有警示意味，而通常皮毛、鱗片具有鮮豔顏色的生物，更常具備了不好惹的本事。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE去年推出具備五種顏色的RM 65-01追針計時碼表，以按壓方式操作，直觀而便利。表款原本具有Carbon TPT®碳纖維，以及紅金搭配Carbon TPT®碳纖維兩種質材組合，品牌近日再推出鈦金屬版本，也令軍容益發盛大。
由RICHARD MILLE與Vaucher Manufacture Fleurier合作開發的一體化機芯，前置研發就耗費五年，成果是由600枚零件組成的機芯具有六齒導柱輪結構、垂直耦合裝置，以及36,000轉的高振頻等特色。60小時的動力儲存期間，可維持穩定的動力輸出，不易因動能的高低產生走時的快慢變化，而使用按壓、而非旋轉式為機芯上鍊，最多按壓125次便能為機芯完整上鍊，更是表款的一大特色與玩味之處
而在面對複雜的功能操作時，RM 65-01表款更以不同顏色來對應不同的按鈕與操作：例如黃色代表時間、橘色代表計時碼表，而綠色則代表日期顯示，以及計時追針功能以藍色來操作，而紅色則代表為表款上鍊；去年年底發表的RM 65-01 Carbon TPT®碳纖維款訂價約911萬元、紅金與Carbon TPT®碳纖維款則約1,013萬元；相較之下鈦金屬款僅約778萬元，更輕、更堅強，同時具有優異的抗腐蝕性，讓價格與輕量化？可以兼得。
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