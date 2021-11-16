法國貴族最愛、一頭牛僅有2份！S&W夏多布里昂牛排登場

搶攻年底團聚商機，經典美式牛排館Smith & Wollensky推出兩款大份量牛排餐——「夏多布里昂牛排32盎司」、「威士忌熟成帶骨肋眼32盎司」以及多款秋冬新菜色。主廚傑克森表示，Smith & Wollensky向來主打美式大份量分享餐點，提供正宗美式頂級厚切牛排，讓饕客可以享受大口吃肉的滿足感。

此外，秋冬正是松露的季節，S&W推出主廚桌邊現刨松露服務，除了香氣濃郁的黑松露，也有提供珍貴的白松露，為餐點增添高貴芬芳氣息。現刨松露以公克計價，黑松露每公克100元，白松露每克520元，可自行挑選想搭配的餐點，主廚將給予專業的建議。

Smith & Wollensky擁有超過40年的乾式熟成專業技術，亞洲首店落腳於台北微風南山47樓，自開幕以來一直是熱門的景觀約會餐廳，並在台灣帶起一波乾式熟成牛排風潮。

18、19世紀的法國貴族文學家夏多布里昂，因擔任過拿破崙的外交大臣，對飲食特別講究，私人主廚選用他最喜歡的牛腰內肉，特製了專屬的「夏多布里昂牛排」。此塊牛排取自菲力中段，是整頭牛最軟嫩的部位，每頭牛僅能切出兩份夏多不里昂牛排32盎司。

正統的夏多布里昂牛排需厚達4公分，將外層裹上S&W特製咖啡可可粉後，先以低溫慢烤的方式維持中心軟嫩多汁，再以高溫炙烤至外層焦香酥脆，切開牛排後出現的粉紅肉色讓人食慾大開。

淋上特製的松露紅酒醬，搭配四款精選配菜——烤牛骨髓、方旦馬鈴薯佐香烤大蒜、炒綜合菇與慢烤紅蔥頭；其中方旦馬鈴薯，是歐美經典配菜，先將馬鈴薯加入奶油、蒜頭等一同煎至上色，並以百里香提味，再加入雞湯進烤箱煨烤至鬆軟，馬鈴薯吸收了雞湯、奶油與蒜頭的香氣，口感外酥內綿十分美味。

夏多布里昂牛排上桌前會由服務人員於桌邊進行火焰炙燒服務，為融合台灣在地元素，特別選用58度金門高粱，將酒點燃後淋至牛排上，熊熊火焰燃燒出高粱的特殊香氣附著於牛排表面，風味非常獨特，達到視覺、嗅覺和味覺三重感官滿足。

S&W的威士忌熟成牛排，一直是老饕的最愛，升級成大份量帶骨肋眼32盎司，更適合團聚分享。

厚實的牛排在熟成過程中，能保有更多威士忌的多元滋味，在超級烤箱中炙烤至外層焦脆並鎖住中心肉汁，達到外酥內嫩的完美熟度。帶骨肋眼的迷人之處，在於可以吃到三種部位的風味口感，老饕上蓋肉帶有威士忌的獨特酒香，豐厚油花經熟成後散發出乾式熟成的濃郁風味，尾韻卻又帶出淡淡蘋果木香氣，層次豐富飽滿；肋眼心飽含香甜肉汁，口感軟嫩細緻，蜂蜜香氣值得細細品嘗；最後則是主廚傑克森推薦的老饕吃法，將肋眼油角、骨邊嫩筋二次回烤，不僅再次逼出油脂香氣，酥脆焦香的骨邊肉與筋膜更是截然不同的口感，讓人回味再三。

秋冬新菜色聚集世界三大珍饈——肥肝、魚子醬與松露，以奢華為主題為新菜單拉開序幕。全新前菜甜蝦酪梨韃靼，以鮮甜的生蝦搭配濃郁的酪梨，加上畫龍點睛的新鮮海膽與魚子醬，將大海中的鮮美皆融合於此。

S&W兩道熱門前菜，也換上秋冬新樣貌。香煎肥肝搭配上糖漬栗子與莓果醬，鬆軟的栗子為肥肝綿密口感增添層次，酸甜風味平衡了肥肝的濃郁脂香，搭配上核桃糊溫潤的堅果香氣，風味細膩迷人。