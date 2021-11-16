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百貨周年慶大家電熱賣王「救婚姻神器」洗碗機大爆單

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
經過三級防疫階段，宅商機更發威，帶動今年百貨周年慶各式居家必備大小家電買氣火熱。記者江佩君／攝影
經過三級防疫階段，宅商機更發威，帶動今年百貨周年慶各式居家必備大小家電買氣火熱。記者江佩君／攝影

今年周年慶對各大百貨都是一場硬仗，SOGO台北店周年慶首波告捷，首5日已超越原訂預算目標，SOGO歸攻於天冷氣候幫忙、五倍券帶動、改裝效益、疫情帶動的國際精品以及宅商機等因素齊發助攻。

今年五倍券發放時間點對百貨可說是場即時雨，SOGO指出，相較去年三倍券，今年五倍券成長效益超過4倍，五倍券使用前三大業種分別是家電、化妝品與運動。加上宅經濟連帶效應，今年大家電也是爆發成長，尤其有號稱「挽救婚姻」三神器之一的「洗碗機」大爆單，台北店周年慶首日就創下單日7千萬業績。在漲價預期心理下，歐系家電、洗碗機、大電視在周年慶狂賣，復興館Panasonic 65吋大電視甚至賣到大排長龍等結單。其他如電子鍋、萬用鍋、氣炸鍋、淨水器等小家電也受歡迎，讓台北店周年慶首波家電業績衝出兩位數成長。

忠孝館周年慶也成功收割了改裝效益，忠孝館1、2樓改裝，加上精品進駐1樓，連帶讓業績量體相當大的美妝有5%成長，從1樓移往2樓的女鞋區，也在強化試鞋空間舒適感後，在低迷的女鞋市場中，起到兩位數成長，實則不易。GOFE也從6樓轉戰7樓，也做到較去年同期20%的成長。女裝也拜天冷幫忙，達到兩位數成長。

新光三越台南新天地周年慶同樣呈現大家電爆買力，熱銷商品仍以高單家電、3C為首，周年慶期間下殺價格搭配滿額回饋，動輒現省2萬多元的大家電熱銷三強包括：BOSCH沸石獨立式洗碗機開賣已熱銷2,800組；Whirlpool 17公斤Load & Go蒸氣洗滾筒洗衣機+16公斤快烘瓦斯型滾筒乾衣機賣出2,300組；智慧節能HITACHI日本原裝六門琉璃冰箱買就送Lasko桌上型循環風扇也賣了2,000組。

另外，台南新天地[i]Store熱賣王首推iPhone 13系列手機，一天可賣300台；法雅客推出Surface Pro 7 i5/8G/256限時優惠、現省15,578元，賣出180台；小米專賣店推出小米手環6，單日也可賣出200組。新光三越台北站前店周年慶緊接著將於11月18日登場，每年必排的皇室羽毛工房、金安德森等冬被等商品全面1.5折起，禦寒大衣千元有找、大學T買一送一，還有首日加碼購買指定夯品再送Dyson V7吸塵器，預計都是首日搶手焦點。

復興館獨家虎牌3人份微電腦電子鍋+快煮壺1公升原價11,950元，特價4,990元(限量30組)。圖／SOGO提供
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忠孝館11月17日限定，PUMA經典慢跑鞋原價2,280至2,680元，特價690至890元，共限量50雙。圖／SOGO提供
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新光三越台南新天地周年慶大家電熱賣王，BOSCH沸石獨立式洗碗機熱銷2,800組。圖／新光三越提供
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新光三越台南新天地周年慶熱銷3C，小米專賣店小米手環6。圖／新光三越提供
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周年慶 SOGO 台南

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