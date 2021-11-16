兩大設計師聯手！GUCCI、BALENCIAGA互相翻玩系列開賣
今年時尚圈的一大盛事，就是GUCCI和BALENCIAGA的兩大創意總監彼此詮釋對方品牌經典商品的系列，雙方不以「聯名」定義，而是把此系列命名為駭客實驗室（The Hacker Project），透過兩位設計師Alessandro Michele和Demna Gvasalia不同視角和解讀方式，來重新翻完、重塑彼此品牌的標誌性單品與元素，展現趣味的同時也攜手探究時尚界對於原創和翻玩的看法。
此系列的誕生，源於GUCCI創意總監Alessandro Michele的一通電話，他腦中興起翻完想法後就打給同屬開雲集團的BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia，兩人對這樣互相詮釋的想法馬上有了共識，於是這個系列就此展開。首先，由GUCCI方面透過慶祝百年里程碑的Aria系列大秀揭露了Alessandro Michele打造的設計，包括將BALENCIAGA的機車包換上雙G logo、將擁有標誌性巴斯克腰線的西裝印上GUCCI典藏印花等等，點燃第一波網路熱議話題。接著，BALENCIAGA與GUCCI提供的原物料商合作，在春季22時裝秀中也推出了Demna Gvasalia重新詮釋的GUCCI單品，像是印有BB logo的賈姬包、馬鞍包等，其中也有幾件羽絨外套、背心單品，更在托特包上以塗鴉寫著「THIS IS NOT A GUCCI BAG」幽自己一默。
目前兩品牌的駭客實驗室系列都已經上市，GUCCI即日起到12月6日還在台北新光三越信義新天地A4專門店打造限時主題店中店，販售此系列包含男女服裝、各式皮件、鞋履及配飾的多品項商品。而這次主打包款、小皮件、配件的BALENCIAGA，則是在微風信義店的玻璃櫥窗放上「GUCCI」字樣窗貼，彰顯此系列的翻玩趣味，更在有販售此系列的全台四家店上提供訂製服務，只要購買雙B標誌購物袋的客戶，現場可由藝術家在限定系列購物袋上手工塗鴉客人指定的字樣像是「THIS IS XX’S BAG（這是XX的包）」。此外，兩品牌都也都各自提供此系列特殊的限定包裝，可說是很有收藏價值。
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