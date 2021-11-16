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兩大設計師聯手！GUCCI、BALENCIAGA互相翻玩系列開賣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
GUCCI即日起到12月6日還在台北新光三越信義新天地A4專門店打造駭客實驗室限時店中店。圖／GUCCI提供
GUCCI即日起到12月6日還在台北新光三越信義新天地A4專門店打造駭客實驗室限時店中店。圖／GUCCI提供

今年時尚圈的一大盛事，就是GUCCI和BALENCIAGA的兩大創意總監彼此詮釋對方品牌經典商品的系列，雙方不以「聯名」定義，而是把此系列命名為駭客實驗室（The Hacker Project），透過兩位設計師Alessandro Michele和Demna Gvasalia不同視角和解讀方式，來重新翻完、重塑彼此品牌的標誌性單品與元素，展現趣味的同時也攜手探究時尚界對於原創和翻玩的看法。

此系列的誕生，源於GUCCI創意總監Alessandro Michele的一通電話，他腦中興起翻完想法後就打給同屬開雲集團的BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia，兩人對這樣互相詮釋的想法馬上有了共識，於是這個系列就此展開。首先，由GUCCI方面透過慶祝百年里程碑的Aria系列大秀揭露了Alessandro Michele打造的設計，包括將BALENCIAGA的機車包換上雙G logo、將擁有標誌性巴斯克腰線的西裝印上GUCCI典藏印花等等，點燃第一波網路熱議話題。接著，BALENCIAGA與GUCCI提供的原物料商合作，在春季22時裝秀中也推出了Demna Gvasalia重新詮釋的GUCCI單品，像是印有BB logo的賈姬包、馬鞍包等，其中也有幾件羽絨外套、背心單品，更在托特包上以塗鴉寫著「THIS IS NOT A GUCCI BAG」幽自己一默。

目前兩品牌的駭客實驗室系列都已經上市，GUCCI即日起到12月6日還在台北新光三越信義新天地A4專門店打造限時主題店中店，販售此系列包含男女服裝、各式皮件、鞋履及配飾的多品項商品。而這次主打包款、小皮件、配件的BALENCIAGA，則是在微風信義店的玻璃櫥窗放上「GUCCI」字樣窗貼，彰顯此系列的翻玩趣味，更在有販售此系列的全台四家店上提供訂製服務，只要購買雙B標誌購物袋的客戶，現場可由藝術家在限定系列購物袋上手工塗鴉客人指定的字樣像是「THIS IS XX’S BAG（這是XX的包）」。此外，兩品牌都也都各自提供此系列特殊的限定包裝，可說是很有收藏價值。

BALENCIAGA駭客實驗室系列1棕色Handle S包款，96,900元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA駭客實驗室系列1棕色Handle S包款，96,900元。圖／BALENCIAGA提供
GUCCI駭客實驗室系列水鑽西裝外套，39萬4,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI駭客實驗室系列水鑽西裝外套，39萬4,000元。圖／GUCCI提供
BALENCIAGA在春季22時裝系列推出駭客實驗室系列。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA在春季22時裝系列推出駭客實驗室系列。圖／BALENCIAGA提供
GUCCI駭客實驗室系列GG緹花肩背包，90,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI駭客實驗室系列GG緹花肩背包，90,300元。圖／GUCCI提供
圖／BALENCIAGA、GUCCI提供、記者吳曉涵攝影
圖／BALENCIAGA、GUCCI提供、記者吳曉涵攝影
GUCCI駭客實驗室系列白色高跟鞋，37,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI駭客實驗室系列白色高跟鞋，37,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI駭客實驗室系列多色印花短夾，17,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI駭客實驗室系列多色印花短夾，17,300元。圖／GUCCI提供
BALENCIAGA駭客實驗室系列推出「GUCCI」字樣窗貼裝飾，彰顯此系列的翻玩趣味。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA駭客實驗室系列推出「GUCCI」字樣窗貼裝飾，彰顯此系列的翻玩趣味。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA駭客實驗室系列黑色短夾，16,400元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA駭客實驗室系列黑色短夾，16,400元。圖／BALENCIAGA提供
GUCCI駭客實驗室系列多色印花球鞋，40,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI駭客實驗室系列多色印花球鞋，40,600元。圖／GUCCI提供
這次主打包款、小皮件、配件的BALENCIAGA，在有販售此系列的全台四家店上提供訂製服務，只要購買雙B標誌購物袋的客戶，現場可由藝術家在限定系列購物袋上手工塗鴉客人指定的字樣像是「THIS IS XX’S BAG（這是XX的包）」。記者吳曉涵／攝影
這次主打包款、小皮件、配件的BALENCIAGA，在有販售此系列的全台四家店上提供訂製服務，只要購買雙B標誌購物袋的客戶，現場可由藝術家在限定系列購物袋上手工塗鴉客人指定的字樣像是「THIS IS XX’S BAG（這是XX的包）」。記者吳曉涵／攝影
GUCCI駭客實驗室系列棕色GG緹花高跟短靴，46,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI駭客實驗室系列棕色GG緹花高跟短靴，46,000元。圖／GUCCI提供
BALENCIAGA駭客實驗室系列黑色流浪包，94,900元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA駭客實驗室系列黑色流浪包，94,900元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA駭客實驗室系列黑色旅行包，79,500元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA駭客實驗室系列黑色旅行包，79,500元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA駭客實驗室系列限定包裝。記者吳曉涵／攝影
BALENCIAGA駭客實驗室系列限定包裝。記者吳曉涵／攝影
BALENCIAGA駭客實驗室系列大型塗鴉棕色托特包，89,900元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA駭客實驗室系列大型塗鴉棕色托特包，89,900元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA駭客實驗室系列BB棕色皮帶，15,500元。圖／BALENCIAGA提供
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