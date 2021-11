兩大設計師聯手！GUCCI、BALENCIAGA互相翻玩系列開賣

今年時尚圈的一大盛事,就是GUCCI和BALENCIAGA的兩大創意總監彼此詮釋對方品牌經典商品的系列,雙方不以「聯名」定義,而是把此系列命名為駭客實驗室(The Hacker Project),透過兩位設計師Alessandro Michele和Demna Gvasalia不同視角和解讀方式,來重新翻完、重塑彼此品牌的標誌性單品與元素,展現趣味的同時也攜手探究時尚界對於原創和翻玩的看法。

此系列的誕生,源於GUCCI創意總監Alessandro Michele的一通電話,他腦中興起翻完想法後就打給同屬開雲集團的BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia,兩人對這樣互相詮釋的想法馬上有了共識,於是這個系列就此展開。首先,由GUCCI方面透過慶祝百年里程碑的Aria系列大秀揭露了Alessandro Michele打造的設計,包括將BALENCIAGA的機車包換上雙G logo、將擁有標誌性巴斯克腰線的西裝印上GUCCI典藏印花等等,點燃第一波網路熱議話題。接著,BALENCIAGA與GUCCI提供的原物料商合作,在春季22時裝秀中也推出了Demna Gvasalia重新詮釋的GUCCI單品,像是印有BB logo的賈姬包、馬鞍包等,其中也有幾件羽絨外套、背心單品,更在托特包上以塗鴉寫著「THIS IS NOT A GUCCI BAG」幽自己一默。