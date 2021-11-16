日內瓦必訪地標！百達翡麗博物館歡慶20周年 專書慶生

造訪瑞士日內瓦，除了充滿歷史餘韻古意盎然的舊城區、打卡熱點大噴泉、甚至稍遠在「達文西密碼」中創造人類最新粒子科技的歐洲核子研究組織CERN之外，絕對不能錯過的，就是收奉獻給瑞士鐘表產業歷史的百達翡麗博物館（Patek Philippe Museum）。

2001年開幕的百達翡麗博物館，今年歡慶20周年。博物館典藏不只品牌本身自1839年以來的製表工藝代表；更驚人的是，博物館收藏了了5個世紀以來、來自全歐洲各地共約2500件時計、自動人偶、精緻物件，完整呈現製表工藝在歐洲歷史與地理脈絡中的地位。在過去20年來，共吸引了全球與當地共6萬多人次的造訪，館內除了永久展品以外，歷年來精彩的短期專題展覽也都深受歡迎。

這個深遠的計畫，來自於2001年當時品牌總裁、當今的榮譽總裁Philippe Stern對於鐘表的熱情。起初他僅是因為喜愛而開始建立私人收藏，專注於百達翡麗的複雜功能款式鐘表；到了1980年代他開始擴展收藏，將16世紀以來所有在製表歷史上具有特別意義的時計以及最能代表日內瓦特色的琺瑯工藝都納入，逐漸地，這份收藏不再只是為了滿足他個人的喜好而已 – 鐘表博物館的概念隨著他想要分享熱情、保存當地文化傳統的想法逐漸成形。

為此，百達翡麗重新修復了日內瓦Plainpalais區Vieux- Grenadiers大街7號一棟1919、1920年的工業大樓，在以往也都為鐘表工匠業者所用。事實上，品牌早在1975年時就購入這棟大樓，並將旗下製作表殼、表鍊的Ateliers Réunis工坊設置於此；1996年品牌將工坊遷往Plan-les-Ouates之後便處於閒置狀態。2001年11月，整修過後的博物館開幕，每個房間都散發私人寓所的舒適與溫暖。

除了時計，博物館也將相關的微型雕刻、琺瑯、珠寶鑲嵌、機鏤雕花（guilloché）等納入典藏。三樓展區展示16世紀以來至19世紀初的攜帶式時計，二樓則展出品牌自1839年到2000年間最具表性的工藝之作。三樓的圖書館則收納了超過8,000本鐘表相關的書籍文件，體現博物館的教育功能。

自2014年起，在Philippe Stern與博物館總監暨館長Peter Friess的共同努力之下，品牌為博物館增添了更多的藏品，展區也因此重新規劃。主要的二樓、三樓展區分別由20個小主題展覽構成。而除了專人導覽服務之外，也增添了語音導覽，所使用的平板更提供串起各個展區的豐富資訊，讓參觀者得以窺見鐘表工藝發展在歐洲歷史中的全貌。百達翡麗也表示，將在2023年起提供既有的英、法、德語導覽之外的其他語言，參訪者還能根據自己的偏好自行規劃參觀路線。