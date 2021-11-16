帥到讓人屏息！鳳小岳「 宮洺」再上身站台品牌開幕

睽違三年，以製作頂級小學生書包聞名的袋包品牌土屋鞄製造所，在台灣終於開出第二家分店。開幕當日更邀請了型男老爸鳳小岳身穿合身剪裁西裝，擔任剪綵嘉賓，還分享了他對於包包使用的心得與想法。

鳳小岳在本月即將有新作品《華燈初上》要面對觀眾，因此向來低調的他近期難得會接下商業合作案，其中之一便是土屋鞄製造所的信義誠品店開幕。在活動上，鳳小岳再度《小時代》的「 宮洺」上身，有著剪裁合身的西裝造型加持，讓他帥氣加倍。少了青澀感但多了幾分紳士的魅力。鳳小岳在記者會詮釋了Urbano公事包，呈現出職場菁英俐落感，他提到這款包比他想像中輕盈，內分隔層豐富，而且外型簡潔「感覺很好用」。更試背由小學生書包衍生的成人版後背包，鳳小岳提到購買包包時，最在乎「有合而為一」的感覺，這款包就符合期待。

鳳小岳穿合身剪裁西裝，擔任土屋鞄製造所信義誠品開幕嘉賓。圖／土屋鞄製造所提供

全新的信義誠品土屋鞄製造所是品牌在台第二家門市，延續了中山店的店裝概念，但還融入信義商圈氛圍。因此將象徵台灣在地文化的「紅磚」改以玻璃方式表現，帶出時髦感；還在牆面上裝飾了由皮革拼貼而成台北知名地標建物的俯視圖，十分別致。而為了新店開幕，品牌還引進首次在海外販售的設計師書包，加入色彩繽紛充滿童趣的內裡，獨家販售。不僅如此，還提供了以往只能在日本才能買到的Plesoie直式托特包，同樣是限定信義誠品店銷售，賣完即止。

鳳小岳穿合身剪裁西裝，擔任土屋鞄製造所信義誠品開幕嘉賓。圖／土屋鞄製造所提供

土屋鞄製造所Plesoie直式托特包16,000元。圖／土屋鞄製造所提供

土屋鞄製造所防水大人書包60,000元。圖／土屋鞄製造所提供

土屋鞄製造所Urbano公事包42,600元。圖／土屋鞄製造所提供