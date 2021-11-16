快訊

瑪莎惡徒毆男大生 前檢座指真正問題是這個

戴上順澤宮神帽從沒輸過！挪威三鐵選手大讚太狂了

帥到讓人屏息！鳳小岳「 宮洺」再上身站台品牌開幕

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
鳳小岳穿合身剪裁西裝，擔任土屋鞄製造所信義誠品開幕嘉賓。圖／土屋鞄製造所提供
鳳小岳穿合身剪裁西裝，擔任土屋鞄製造所信義誠品開幕嘉賓。圖／土屋鞄製造所提供

睽違三年，以製作頂級小學生書包聞名的袋包品牌土屋鞄製造所，在台灣終於開出第二家分店。開幕當日更邀請了型男老爸鳳小岳身穿合身剪裁西裝，擔任剪綵嘉賓，還分享了他對於包包使用的心得與想法。

鳳小岳在本月即將有新作品《華燈初上》要面對觀眾，因此向來低調的他近期難得會接下商業合作案，其中之一便是土屋鞄製造所的信義誠品店開幕。在活動上，鳳小岳再度《小時代》的「 宮洺」上身，有著剪裁合身的西裝造型加持，讓他帥氣加倍。少了青澀感但多了幾分紳士的魅力。鳳小岳在記者會詮釋了Urbano公事包，呈現出職場菁英俐落感，他提到這款包比他想像中輕盈，內分隔層豐富，而且外型簡潔「感覺很好用」。更試背由小學生書包衍生的成人版後背包，鳳小岳提到購買包包時，最在乎「有合而為一」的感覺，這款包就符合期待。

鳳小岳穿合身剪裁西裝，擔任土屋鞄製造所信義誠品開幕嘉賓。圖／土屋鞄製造所提供
鳳小岳穿合身剪裁西裝，擔任土屋鞄製造所信義誠品開幕嘉賓。圖／土屋鞄製造所提供

全新的信義誠品土屋鞄製造所是品牌在台第二家門市，延續了中山店的店裝概念，但還融入信義商圈氛圍。因此將象徵台灣在地文化的「紅磚」改以玻璃方式表現，帶出時髦感；還在牆面上裝飾了由皮革拼貼而成台北知名地標建物的俯視圖，十分別致。而為了新店開幕，品牌還引進首次在海外販售的設計師書包，加入色彩繽紛充滿童趣的內裡，獨家販售。不僅如此，還提供了以往只能在日本才能買到的Plesoie直式托特包，同樣是限定信義誠品店銷售，賣完即止。

鳳小岳穿合身剪裁西裝，擔任土屋鞄製造所信義誠品開幕嘉賓。圖／土屋鞄製造所提供
鳳小岳穿合身剪裁西裝，擔任土屋鞄製造所信義誠品開幕嘉賓。圖／土屋鞄製造所提供

土屋鞄製造所Plesoie直式托特包16,000元。圖／土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所Plesoie直式托特包16,000元。圖／土屋鞄製造所提供

土屋鞄製造所防水大人書包60,000元。圖／土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所防水大人書包60,000元。圖／土屋鞄製造所提供

土屋鞄製造所Urbano公事包42,600元。圖／土屋鞄製造所提供
土屋鞄製造所Urbano公事包42,600元。圖／土屋鞄製造所提供

信義誠品土屋鞄製造所是品牌在台第二家門市，延續了中山店的店裝概念，但還融入信義商圈氛圍。圖／土屋鞄製造所提供
信義誠品土屋鞄製造所是品牌在台第二家門市，延續了中山店的店裝概念，但還融入信義商圈氛圍。圖／土屋鞄製造所提供

品牌 誠品 西裝

延伸閱讀

信義A13電梯故障「14樓下墜至11樓」 遠百：30分鐘內恢復正常

鳳梨健檢5病上身　縮了0.5公分他直喊：不能接受！

誠品期間限定店進駐基隆沙灣古蹟 今開幕

還在跑林宥嘉演唱會 蘇珮卿確診乳癌崩潰

相關新聞

食材成本上揚 吉野家丼飯系列漲10元

食材成本持續上揚，日系連鎖丼飯品牌吉野家今天表示，單點丼飯的價格調漲新台幣10元，其餘套餐類及副食類的價格都沒有調漲

五色再合體！RICHARD MILLE RM 65-01鈦金屬款式新亮相

鮮豔的顏色在大自然生物中常帶有警示意味，而通常皮毛、鱗片具有鮮豔顏色的生物，更常具備了不好惹的本事。頂級鐘表品牌RICH...

法國貴族最愛、一頭牛僅有2份！S&W夏多布里昂牛排登場

搶攻年底團聚商機，經典美式牛排館Smith & Wollensky推出兩款大份量牛排餐——「夏多布里昂牛排32盎司」、「...

百貨周年慶大家電熱賣王「救婚姻神器」洗碗機大爆單

今年周年慶對各大百貨都是一場硬仗，SOGO台北店周年慶首波告捷，首5日已超越原訂預算目標，SOGO歸攻於天冷氣候幫忙、五...

兩大設計師聯手！GUCCI、BALENCIAGA互相翻玩系列開賣

今年時尚圈的一大盛事，就是GUCCI和BALENCIAGA的兩大創意總監彼此詮釋對方品牌經典商品的系列，雙方不以「聯名」...

帥到讓人屏息！鳳小岳「 宮洺」再上身站台品牌開幕

睽違三年，以製作頂級小學生書包聞名的袋包品牌土屋鞄製造所，在台灣終於開出第二家分店。開幕當日更邀請了型男老爸鳳小岳身穿合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。